Путин конфискует пенсии 2 30.01.2020, 13:11

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Нет предела цинизму чиновников и обслуживающих их финансовых аналитиков.

Пропаганда нового гарантированного пенсионного плана (ГПП) набирает обороты, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Напомним, что ГПП должен прийти на смену нынешней «замороженной» системе накопительной пенсии в России. Смысл менять шило на мыло? Просто: окончательно конфисковать «замороженные» накопительные пенсии и забрать 6% от зарплаты, которые сейчас идут на эти накопления, в бюджет. А в ГПП люди должны будут делать пенсионные накопления из своей текущей зарплаты.

Что бы там ни говорил Путин про защиту пенсионных накоплений — это очередной пенсионный дефолт с конфискацией в бюджет 8 трлн росс. руб. денег граждан.

Но чиновники все время прячут этот смысл за всякими отвлекающими жестами — то якобы какие-то новые гарантии (на самом деле — нет), то обещают сделать пенсионные накопления собственностью граждан (нет, так и не сделали), то обсуждают тему снижения налога на негос.пенсии (его отменить надо полностью!). То теперь вот — расчеты некоей компании про то, что если платить 6% от зарплаты в течение 30 лет — то добавка к пенсии будет 16,5 тыс. росс. р ($238).

Ага. Это при доходности инвестирования этих средств в 6,7% годовых. Только вот:

1) Они забыли учесть инфляцию. А это, по планам правительства 4% в год. 2⁄3 доходности долой. Прибавка нынешними деньгами к пенсии уже не 16,5, ($238) а меньше 6 тыс. росс. р ($95). И ради этого 30 лет снижать свою зарплату на 6%? А еще они «забыли» дисконтировать будущий доход в текущий — накопление становится откровенно убыточным даже при 6,7%.

Почему аналитики не говорят про это? Они вообще не аналитики, если не знают этих азов инвестанализа. Или они — откровенные жулики, если знают и сознательно обманывают людей, создавая иллюзию дохода там, где его в реальности нет.

2) Где они такую доходность видели? За 15 лет существования система пенсионных накоплений только проедала деньги людей — доходность была ниже инфляции. Реальные убытки людей по итогам 2004-2018 годов — почти 1⁄6 накопленных денег.

Нет предела цинизму чиновников и обслуживающих их финансовых аналитиков. И все эти их расчеты — не более, чем еще один «фокус», отвлекающий внимание от сути пенсионного грабежа. Не поддавайтесь, следите за руками!