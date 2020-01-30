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Назначен новый посол Беларуси в Китае

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  • 30.01.2020, 13:36
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Назначен новый посол Беларуси в Китае
Николай Снопков

Кирилл Рудый возвращается в Минск.

Лукашенко назначил сегодня Николая Снопкова Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае, передает корреспондент БелТА.

В настоящее время белорусской дипмиссией в Пекине руководит Кирилл Рудый. Эту должность он покидает в связи с необходимостью ротации.

Николай Снопков сейчас является заместителем главы администрации Лукашенко. На этом посту его сменит директор Института экономики Национальной академии наук Валерий Бельский.


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