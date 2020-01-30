Назначен новый посол Беларуси в Китае

Назначен новый посол Беларуси в Китае7
- 30.01.2020, 13:36
- 1,419
Кирилл Рудый возвращается в Минск.
Лукашенко назначил сегодня Николая Снопкова Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае, передает корреспондент БелТА.
В настоящее время белорусской дипмиссией в Пекине руководит Кирилл Рудый. Эту должность он покидает в связи с необходимостью ротации.
Николай Снопков сейчас является заместителем главы администрации Лукашенко. На этом посту его сменит директор Института экономики Национальной академии наук Валерий Бельский.