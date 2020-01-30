Коронавирус в Могилеве не подтвердился 1 30.01.2020, 13:53

Накануне трех могилевчан госпитализировали, чтобы проверить на коронавирус.

Двое могилевчан недавно вернулись с отдыха на побережье Китая и обратились к врачам на всякий случай, чтобы провериться.Температура выше 37 градусов не поднималась, но их госпитализировали для выяснения диагноза и проверки в лабораторных условиях. Обратился за помощью и еще один могилевчанин, вернувшийся не так давно из Китая, пишет kp.by.

30 января стало известно, что коронавирус у троих могилевчан не подтвердился. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Несколько дней назад в Беларусь вернулась минчанка Марина с подругой и решила удостовериться, что здорова. Их госпитализировали. По результатам оказалось, что у Марины воспаление легких.