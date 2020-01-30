«Марш на Крым станет лакмусовой бумажкой борьбы за полуостров» 1 30.01.2020, 14:02

Мустафа Джемилев направляется в аннексированный Крым, 3 мая 2014 года

Фото: Reuters

Эксперты — о беспрецедентной акции крымскотатарского народа.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал проведение 2 мая акции ненасильственного сопротивления «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства», в ходе которой активисты намерены попасть в аннексированный Крым через административную границу.

Накануне в офисе Меджлиса крымскотатарского народа состоялось первое совещание, на котором обсудили работу штаба по подготовке и проведению «Марша достоинства». На совещании определили 3 мая, как дату проведения акции, в ходе которой участники намерены пересечь административную границу между Херсонской областью и аннексированным Крымом, сообщает «Крым.Реалии».

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что организаторы марша «будут стараться» согласовывать свои действия с украинскими властями. Глава Меджлиса также не исключает, что возможен силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров.

Рефат Чубаров

Подконтрольный России «глава» Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией анонсируемый марш и пообещал «жесткий отпор». Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская также отреагировала на анонс Чубарова, заявив, что участников марша в Крыму будут ждать автозаки российских силовиков.

По словам заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, этот марш призван привлечь дополнительное внимание мирового сообщества к проблеме аннексированного полуострова.

«За шесть лет после аннексии Крыма было сделано множество заявлений на весь мир, резолюций, решений, протоколов, обращений, соглашений. Причем, на самом высоком уровне – это ООН, Евросоюз, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ, известные общественные организации, политические и общественные деятели. Россию считают агрессором, аннексировавшей и оккупировавшей Крым. Облавы и задержания, похищения и убийства, административные и уголовные дела, изоляторы и тюрьмы, приговоры и этапы стали в Крыму обычным явлением. Однако, несмотря ни на что, Россия делает вид, что ей все нипочем, не выполняет ни одного решения или рекомендации», – сообщил «Крым.Реалии» Ильми Умеров.

Ильми Умеров

Он отметил, что штаб будет изучать возможные риски для безопасности участников акции.

«Организовывая шествие в Крым, мы приглашаем представителей и руководителей всех организаций и структур, которые считают Крым неотъемлемой частью Украины, вместе с нами убедиться, насколько Россия придерживается их решений и рекомендаций. Если по ходу подготовки, плюсов будет меньше чем минусов, штаб всегда может корректировать действия по любым вопросам, в том числе, в рисках, связанных с безопасностью участников», – отметил Умеров.

Эксперт международного права, профессор Борис Бабин считает, что акция Меджлиса вызвана продолжающимся укреплением российского режима в Крыму.

«Заявления лидеров крымскотатарского освободительного движения по маршу вызывают у меня противоречивые чувства. Как человек и крымчанин я полностью понимаю и разделяю их мотивы. Ведь ожидания деоккупации Крыма не охватывают ближайшую перспективу, оккупационный режим стал крепким в собственной античеловечной сущности, продолжается милитаризация Крыма, подготовка к захвату оккупантом прибрежных и прикрымских районов Украины, продолжается дискриминация крымскотатарского народа на его исторической родине», – прокомментировал ситуацию «Крым.Реалии» эксперт.

Борис Бабин

По его словам, акция призвана продемонстрировать действенную ненасильственную форму противодействия российской агрессии в Крыму. При этом Бабин отметил, что в действиях украинской власти пока не видно четкой политики по вопросу аннексированного полуострова.

«Опять идут разговоры о торговле с Крымом, постоянно раздаются инсайды о запуске весной воды в Северо-Крымский канал, о перспективах сворачивания через год-два крымских исков против государства-агрессора. Основной крымский месседж власти сегодня состоит в ненасильственном, политико-дипломатическом сопротивления агрессору. Но даже в такой повестке дня – на самом деле, крайне далекой от реальных путей деоккупации, нет ни обещанного летом закона о коллаборационистах, нет даже ратификации Римского статута. Новая власть Украины, с ее парламентским монобольшинством, не отменила свободную экономическую зону «Крым», не утвержден закон об узниках Кремля. Поэтому очевидным и понятным является намерение крымскотатарского народа, всех перемещенных крымчан, показать власти Украины и мировому сообществу, какими должны быть настоящие ненасильственные формы противодействия российской агрессии», – сообщил эксперт.

По мнению Бориса Бабина акция станет некой лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько украинское общество готово бороться за Крым. Он добавил, что «не был вовлечен в организацию соответствующих мероприятий», но не исключил, что может присоединиться к этому маршу.

«Стратегически сама идея ненасильственных массовых акций против оккупации является неплохой. Более того, при определенных обстоятельствах и условиях организации такие акции могли бы принести не только медийный и политический, а чисто практический результат. Но, к сожалению, очевидно, что тот формат, который анонсирован, вряд ли даст такой результат: кроме политиков такие меры должны готовить качественные менеджеры с жизненным опытом. Но, к сожалению, очевидно, что власть Украины эту акцию не поддерживает даже на непубличном уровне. Политические и медийные последствия акции могут иметь большое значение и будут зависеть от того, сколько людей примет участие. Если будут сотни активистов, это станет приговором украинскому обществу, которое потеряло таким образом инстинкт самосохранения в условиях враждебной агрессии. Тысячи человек будут означать, что не все так плохо. А десятки тысяч – что Крым будет освобожден в ближайшие годы», – отметил Борис Бабин.

Один из координаторов международного движения за освобождение Крыма #LiberateCrimea Оливер Лооде в комментарии Крым.Реалии рассказал, что история знает подобные примеры акций в борьбе с оккупантами.

«Полностью поддерживаю цель обратить больше внимания, как в Украине, так и в международном плане, на оккупацию Крыма. Массовые, знаковые акции – один из способов для этого, в комбинации с другими подходами. Например, для мирного сопротивления балтийских стран против советской оккупации в конце восьмидесятых годов «Балтийский путь» из Таллинна в Вильнюс стал важным катализатором, особенно для мирового сообщества. Что-то подобное необходимо также для Крыма и Украины. Мои вопросы в связи с планируемой акцией, в первую очередь, операционные, а не стратегические. Проблемный аспект акции в том, что ее конечный результат (пустят ли участников марша в Крым, и, если пустят, как с ними там будут обращаться) зависит от решения оккупанта, которое будет принято в Москве, а это по определению непредсказуемо», – рассказал правозащитник.

Оливер Лооде

Он отметил, что самая противоречивая часть акции – это пересечение административной границы.

«Лично я бы не стал организовать мероприятие, где я не контролирую все его этапы, особенно кульминацию. Есть и знаковой момент: предположим, что оккупанты из-за своей хитрости пустят всех участников в Крым. О чем это будет говорить – что Крым на самом деле свободная территория? Добро пожаловать в Крым? Не будет ли это противоречить главному посылу, что сегодняшний Крым – это территория без прав и свобод человека? Из-за этих соображений я бы предпочел, чтобы марш планировался до Крыма, и самая важная завершающая часть акции прошла на территории, контролируемой Украиной, в тесном сотрудничестве с украинскими властями», – отметил Оливер Лооде.

Украинская правозащитница Галина Койнаш видит большой смысл в проведении марша с участием представителей международного сообщества.

«Кто-то считает, что это крымские татары планируют пересечь админграницу с Крымом, но цель «Марша достоинства» заключается в другом, именно в этом я вижу его главное преимущество. Рефат Чубаров прав: если все резолюции Генеральной ассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ по Крыму, все заявления международных правозащитных организаций и представителей демократических государств – больше, чем пустые слова, пусть уважаемые представители всех этих организаций и государств тоже присоединятся. Доходя до админграницы, они покажут, что международное сообщество считает, и не перестанет считать Крым частью Украины. Даже если они не попытаются пересечь админграницу, их присутствие, вместе с сопровождающими их СМИ, дадут очень важный сигнал российской власти и, надеюсь, заставят последнюю вести себя чуть осмотрительнее. Главный минус, пожалуй, в том, что мы имеем дело с режимом, который не ценит жизнь человека, и наверняка, прибегнет к насилию. Боюсь, что еще и попытается внедрить провокаторов», – заявила «Крым.Реалии» правозащитница.

В начале декабря 2019 года глава Меджлиса крымскотатарского народа анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, комментируя инициативу крымских татар провести в мае ненасильственную акцию похода на Крымский полуостров «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства», заявил, что «Крым всегда был, есть и будет украинским».

В Госпогранслужбе Украины сообщили Крым.Реалии, что у ведомства нет оснований для препятствования участникам анонсированного на 2 мая марша на Крым.