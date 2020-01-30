Как обеспечить достойную старость? 1 Михаил Пастухов

30.01.2020, 14:22

Михаил Пастухов

Над решением этой проблемы стоит задуматься и белорусам.

Во Франции продолжаются протесты против предложенной правительством пенсионной реформы. Над решением этой проблемы стоит задуматься и белорусам, которые тоже имеют право на достойную старость.

Почему протестуют французы?

С декабря 2019 года тысячи людей выходят на марши протеста во многих городах Франции. В акциях участвуют железнодорожники, учителя, врачи, адвокаты. Они выступают, в основном, против повышения пенсионного возраста (до 64 лет).

Правительство пошло на уступки. Нынешний пенсионный возраст 62 года будет сохранен, однако лицам, прекратившим трудовую деятельность до достижения 64-летнего возраста, пенсии могут быть урезаны. Кроме того, власти предлагают унифицировать пенсионную систему, исключив льготный режим для работников отдельных категорий.

Во Франции право на полную пенсию имеют работники, трудовой стаж которых составляет не менее 41,5 года. Средний размер пенсии составляет 1000-1200 евро (у мужчин он несколько выше, чем у женщин). Продолжительность жизни французов превышает 80 лет и имеет тенденцию к увеличению. Это побуждает правительство задуматься о повышении пенсионного возраста с целью экономии бюджетных средств и выравнивания статуса большинства пенсионеров.

Переход на новую пенсионную систему во Франции намечен на 2025 год. При этом пенсия будет рассчитываться по общим правилам и конвертироваться в пенсионные баллы. Проработавшим дольше срока будет назначаться прибавка к пенсии.

Какая ситуация в Беларуси?

С января сего года еще на полгода увеличился пенсионный возраст. Для мужчин он теперь составляет 62 года, для женщин — 57 лет. И это не конечные даты выхода на заслуженный отдых. К 2022 году возраст выхода на пенсию будет составлять для мужчин 63 года, для женщин — 58 лет. Одновременно будет расти и страховой стаж. В настоящее время он составляет 17,5 лет, а к 2025 году повысится до 20 лет. В коридорах власти уже поговаривают о необходимости дальнейшего повышения пенсионного возраста.

Причина известная — денег нет, а пенсионеров все больше. В бюджете на 2020 год предусмотрены субвенции в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) в размере почти 2 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2019 году.

Сейчас свыше 2 миллионов жителей Беларуси перешагнули 65-летний рубеж. И таковых становится все больше. Между тем число трудоспособного населения уменьшается. Молодежь в значительной части нацелена уехать в «богатые» страны и там остаться на жительство.

Министерство труда и социальной защиты в лице заместителя министра Валерия Ковалькова предлагает работникам, достигшим пенсионного возраста, не спешить с выходом на пенсию и заработать на этом «бонусы». Размер отложенной пенсии будет увеличиваться за каждые два месяца на 1% заработка, принятого для исчисления.

Однако этими хитриками едва ли получится увеличить среднестатистическую пенсию белоруса, которая сейчас остановилась на отметке 450 рублей. Ежегодная индексация на 5% не может улучшить ситуацию на фоне галопирующей инфляции и роста цен. При этом в стране растет количество пенсионеров, которые получают минимальную пенсию по возрасту (на конец 2019 года она составляла 229 рублей).

По мнению экспертов, в нынешнем году пенсионерам не на что надеяться. Власти обещали «подкормить» лишь бюджетников. Согласно указу от 31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении», сотрудники бюджетных учреждений, в том числе врачи, учителя, могут рассчитывать на единовременные выплаты на оздоровление, получать по итогам года различные доплаты. Их зарплата должна достичь заветной планки — 1000 рублей. Проявлена также забота об иных категориях работников бюджетных организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с ведением бухгалтерского и финансового учета, ремонтом и техническим обслуживанием государственного имущества, эксплуатацией автоматизированных информационных систем, автомобильными перевозками, реализацией мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, хранением архивных документов, инвентаря и иного имущества.

Бывшие чиновники и силовики на свои пенсии не жалуются. Они, конечно, не такие, как во Франции, но на безбедную жизнь хватает. При желании, можно устроиться на непыльную работу с неплохой зарплатой.

Как улучшить положение?

Я исхожу из того, что мы можем и обязаны улучшить положение большинства белорусских пенсионеров. Мы, пенсионеры, а также работники «младших возрастных групп», можем объединиться на основе программы независимого профсоюза РЭП. Обращаю внимание читателей на основные положения этой программы в сфере пенсионного обеспечения: 1) установить минимальную трудовую пенсию на уровне минимального потребительского бюджета (сейчас МПБ составляет для трудоспособного населения 475 рублей, а для пенсионеров — 371 руб.); 2) ввести мораторий на повышение возраста выхода на пенсию (61 год — для мужчин и 56 лет — для женщин); 3) установить размер трудового стажа на уровне 10 лет; 4) включить в трудовой стаж учебу в высших и средних специальных учебных заведениях на дневной форме обучения, срочную службу в армии, периоды нахождения женщин в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, за нетрудоспособными людьми с инвалидностью, а также периоды получения пособия по безработице; 5) отменить понижающие коэффициенты при назначении пенсий работающим пенсионерам.

На мой взгляд, этих мер недостаточно для существенного улучшения статуса пенсионеров. Нам следует, как и во Франции, перейти к универсальному пенсионному режиму, независимо от того, где и кем работал человек. За основу должен браться выработанный трудовой стаж и зарплата за последние 5—10 лет. При этом пенсия должна рассчитываться по общим правилам (как для чиновника, так и простого работяги).

Важно, чтобы пенсии выплачивались из единых источников. Следует установить не только нижний, но и верхний пределы пенсий, то есть усреднить обеспечение пенсионеров с учетом их жизненных потребностей.

Убежден, что мы можем подготовить такую пенсионную реформу, которая устроит большую часть нынешних и будущих пенсионеров. При этом людям пожилого возраста необходимо вернуть льготы, которыми пользуются их ровесники в других странах (при проезде в общественном транспорте, покупке лекарств, протезировании).

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»