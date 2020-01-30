Кто вы такие? Я вас не знаю! 3 Антон Орехъ

30.01.2020, 15:02

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ольга любимова

Никогда не поздно стать конспирологом.

И параноиком, наверное, тоже. Но посудите сами: в минувший четверг российская Дума принимает президентские поправки к Конституции. 432 человека — за. Воздержалось — ноль. Против — ноль. Между президентским Посланием, в котором эта идея прозвучала впервые, и единодушным одобрением ее в нижней палате парламента прошло 8 (восемь!) дней.

Восьми дней оказалось достаточно депутатам для того, чтобы настолько проникнуться поправками, чтобы ни у кого из них не возникло на сей счет ни малейших сомнений. Что же раньше-то эти поправки не вносили? Почему Путин раньше не додумался?

В эти же восемь дней уложилась деятельность рабочей группы по внесению поправок. Коллектива рандомным образом собранных атаманов, прыгунов, пианистов, хирургов и даже нескольких затесавшихся туда правоведов. Как они трудились над документом? Собирались ли все вместе эти 75 человек и жили в пансионате с ноутбуками и записными книжками, синтезируя судьбоносные тезисы? Или им просто привезли их в распечатанном виде, чтобы эти неглупые люди все поняли и все поддержали, не читая? Все ли из них вообще что-то читали или были согласны на что угодно, не глядя? Просто сочтя за честь включение в орган, статус которого нигде не прописан и который должен способствовать проведению голосования, регламент которого так же нигде не обозначен.

Сделано почти все, чтобы это не называлось референдумом и чтобы не созывалось Конституционное собрание.

Так вот о том, что Дума все единогласно и единодушно одобрила в таком ураганном темпе, даже уважаемые ресурсы сообщили мелким шрифтом в разделе «Разное». Что же интересовало нас в эти дни в гораздо большей степени, чем перекореживание Основного закона и утверждение таким образом, правления Путина без стыда, без совести, а заодно и без срока?

Например, сети пылали от Алены Водонаевой. И даже спикер Думы Володин отвлекся от осмысления поправок ради того, чтобы заклеймить и призвать к призыванию Водонаевой к ответу. Несчастная Алена попала под раздачу не просто так. Заметная своими формами и изгибами, до сих пор она не была замечена в ярких проявлениях гражданской позиции. А тут высказалась по поводу усиления материнского капитала по полной программе. И, говоря откровенно, сказала все правильно и все, как есть.

Но при этом, Водонаева сказала практически все то же самое, что сказали уже сотни самых разных людей. Одна беда: у этих людей нет таких форм и изгибов и такого количества подписчиков. А значит, максимальный шум обеспечен. Материнский капитал даже в Послании сыграл роль дымовой завесы. Вместо изменения Конституции все обсуждали раздачу денег матерям и нищим семьям. Что, собственно, и требовалось. А потом вытащили Водонаеву и обсуждали все это по новой.

А когда Алену отыграли, нарыли в ЖЖ столетней давности фотографии и заметки нового министра культуры Ольги Любимовой с матерными словами. И если материнские пособия обсуждали все подряд, то фотки Любимовой нейтрализовали конкретно либеральную часть общественности, которая рубилась на предмет нравственности и безнравственности, этичности и неэтичности и прогнозировала со стороны Любимовой всякие мерзости, хотя она и не сделала-то на своем посту еще ничего. Но ведь сделает наверняка! И сделает плохо! А тут еще и майка эта и слова нехорошие.

Кому мало Любимовой — вот вам миллиарды Мишустина и гектары Матыцина. А у Мишустина еще и уморительные кислотные стихи. И пока мы наслаждаемся всем этим бредом (хотя миллиарды и гектары — это не такой уж бред), время идет, а уничтожение Конституции приближается все стремительнее. Но это уже никому не интересно.

Мне вообще уже кажется, что отставка правительства была просто дополнительным залпом дымовой завесы. Чтобы сработало наверняка наравне с материнским капиталом! Ну, вот какая вообще была необходимость в отставке? Так срочно! Моментально! Даже до всяких поправок еще! Почему правительство должно куда-то уходить, какая связь?

Причем, убрали самых непопулярных людей. Это, конечно, логично. Но с учетом того, что функции правительства все более декоративны, конкретные имена не так в нем и важны. Но громкие отставки — это столь необходимая движуха, отвлекающая от главного.

А до кучи еще и комика Долгополова решили прихватить. Нашли очередного верующего с тонкими чувствами и по мотивам совсем не нового ролика устроили бедлам. Чтобы с гарантией отвлечь еще и аудиторию стендапа и ютуба.

Вы, безусловно, имеете полное право покрутить у виска, читая все это. Можете сказать, что тут каждый день какой только хрени не случается. И вовсе не обязательно она вся является звеньями единой гребаной цепи.

Может и не вся. Но является. Во всяком случае, происшествия могут быть и случайными, однако раздувают информационный шум вокруг них уже не случайно.

Мы помним, как не то что торопились — гнали с крымским «референдумом». На все «под ключ» ушло три недели! Также и здесь планируют уложиться в немыслимые для столь серьезного дела три месяца — даже меньше.

И, кстати, я вовсе не уверен, что уже вроде бы очевидная дата квази-референдума 12 апреля верна. Если Дума все одобрила на восьмой день, то можно переписать Конституцию и за полтора месяца и даже раньше. А за это время найдется еще немало дребедени, чтобы с жаром ее обсудить.

Антон Орехъ, «МБХ медиа»