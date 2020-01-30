Cиноптики рассказали, какой будет погода в последний день января 30.01.2020, 16:40

Фото: charter97.org/Иван Межуй

На большей части территории страны ожидаются осадки.

В пятницу, 31 января, в Беларуси будет преобладать облачная погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами будет туман, ночью и утром — слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется западный с переходом на южный умеренный, днем по западу — порывистый.

Ночью температура воздуха будет -4... +2, днем ожидается 1-7 выше нуля.