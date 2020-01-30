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Украинский замминистра, обвиняемый в вымогательстве взятки, вышел на свободу

  • 30.01.2020, 16:42
Украинский замминистра, обвиняемый в вымогательстве взятки, вышел на свободу
Юрий Гримчак

Юрия Грымчака подозревают в вымогательстве взятки в размере $1,1 миллиона.

Обвиняемый в вымогательстве взятки бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак вышел на свободу, сообщает «Новое время».

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник у себя в Facebook.

Супруга экс-замминистра Юлия Грымчак также подтвердила эту информацию.

14 августа 2019 года СБУ заявила о задержании Грымчака по подозрению в вымогательстве взятки в размере $ 1,1 млн. Его поместили в Черниговское СИЗО.

16 августа суд в Чернигове решил взять под стражу Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог 6 млн гривен.

Жена Грымчака заявила, что не будет вносить за него залог.

8 октября суд оставил Грымчака под стражей.

В январе 2020 года Грымчака этапировали из Чернигова в Лукьяновское СИЗО.


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