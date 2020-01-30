Как новый тренер меняет брестское «Динамо» 2 30.01.2020, 17:06

Футбольный клуб готовится защищать титул чемпиона Беларуси.

После Марцела Лички рулить брестским «Динамо» стал экс-спортивный директор клуба Сергей Ковальчук. Специалист готовит команду к большим свершениям: в этом сезоне «бело-синие» должны победить во всех турнирах, в которых принимают участие, пишет «Трибуна».

Брестчане уже заканчивают стартовый этап подготовки в турецком Белеке, где за десять дней успели сыграть три товарищеских встречи. В первом спарринге «Динамо» раскатало ничью 2:2 с «Мариуполем», затем уступило одноклубникам из Киева 0:3, а после минимально обыграло «Слован» – 1:0. В программе «товарняков» запланирован еще один матч – 2 февраля чемпионы Беларуси сыграют с «Крыльями Советов». Александр Ивулин делится впечатлениями от первых матчей брестчан в этом году и рассказывает, как новый тренерский штаб меняет команду под себя.

Брест по-прежнему сильно зависим от Милевского. Теперь он еще и капитан

Ковальчук, как и его предшественник, хочет, чтобы «Динамо» играло в атаку. Серьезные нагрузки во время предсезонки – не помеха. Брестчане по-прежнему стараются действовать первым номером, используя расстановку 4-2-3-1 в качестве базовой. При такой манере игры практически все наступательные действия команды, как и в прошлом сезоне, завязаны на Артеме Милевском. Едва получив мяч, брестчане как можно быстрее стараются доставить его своему новому капитану. Да-да, после перехода Павла Нехайчика в БАТЭ повязка с буквой «С» перекочевала на трицепс Артема Владимировича.

Пока 35-летний диспетчер тяжеловато двигается, нередко переходит на шаг, но по-прежнему хорошо открывается между линиями, ставит корпус и практически не ошибается в передачах. Например, в матче против киевского «Динамо» из 25 его передач за тайм лишь три оказались неточными. А в игре с «Мариуполем» после стеночки с Михаилом Гордейчуком Миля отметился голом (отметка 2:32).

Интересно, на сколько времени Милевского будет хватать в официальных матчах. Все-таки атакующие действия «бело-синих» пока практически полностью зависят от настроения «десятки». Владислав Васильев и Сергей Кривец сейчас выглядят куда менее впечатляюще.

Хачериди ищут партнера в центре защиты. Правда, пока сам украинец не сильно впечатляет

По мнению нового тренерского штаба, в этом году Хачериди должен навести порядок в обороне. Украинец начинал все спарринги «Динамо» в стартовом составе. В играх против «Мариуполя» и «Слована» в центре защиты ему ассистировал Александр Павловец, в матче с киевским «Динамо» – Габи Кики. И если с белорусским защитником у Хачериди наблюдалось какое-никакое взаимопонимание, то во встрече против украинских одноклубников в обороне брестчан появлялись огромные зоны. Ими в первом тайме воспользовались футболисты Алексея Михайличенко.

– Женя потихоньку входит в свою форму. Он долго не играл, потому ему тяжело, конечно. Как и нам всем. Работаем, чтобы набрать кондиции, – говорил хавбек «Динамо» Александр Нойок.

Украинец пока действительно не впечатляет. Видно, что защитнику, который последний раз выходил на поле в официальном матче год назад, не хватает физических кондиций и игрового тонуса. Частенько он просто не успевает за соперниками, поэтому редко вступает в единоборства. Например, за тайм в матче против киевского «Динамо» он поучаствовал лишь в пяти дуэлях, выиграв три. В игре со «Слованом» – победил лишь в двух из шести. Слабоватый показатель для экс-футболиста сборной Украины. Пока на сборах Хачериди больше проявил свой взрывной характер. В матче со «Слованом» он эмоционально прошелся по Сергею Игнатовичу. Вратарю досталось за то, что он отбил дальний удар соперника, а не зафиксировал мяч намертво (отметка 0:58).

А кто заменит Гутора и Нехайчика?

Конечно, первый предсезонный сбор не даст ответа на этот вопрос. Тренер вратарей Василий Хомутовский предоставляет одинаковое количество игрового времени и Сергею Игнатовичу, и Павлу Павлюченко. Экс-голкипер минского «Динамо» целиком отыграл встречи с «Мариуполем» и «Слованом», где выглядел весьма надежно. В голах от украинского клуба нет его вины, а встречу со словаками Игнатович отыграл на ноль, отбив три удара.

У Павлюченко, который виделся первым номером брестчан в этом сезоне, пока все не так радужно. В игре против киевского «Динамо» ему трижды пришлось вынимать мяч из сетки. Причем два гола на совести голкипера. На 36-й минуте он оказался в полупозиции и пропустил мяч за шиворот от Пиварича (отметка 1:26).

На 74-й не справился с выстрелом Дуэлунда (отметка 2:54). Интересно, как Павлюченко проявит себя во встрече с «Крыльями Советов».

Заменить Нехайчика на месте левого вингера должен Михаил Гордейчук. Именно его тренерский штаб брестчан выпускает в основном составе на этой позиции. А в качестве дублера Гордейчука пока выступает экс-полузащитник «Минска» Евгений Шевченко. Пока Михаил смотрится предпочтительнее. Он намного чаще встречается с мячом и берет инициативу на себя, делая в среднем по 23 передачи за 45 минут (в активе Шевченко 9 пасов за такой же промежуток времени). Кроме того Гордейчук чаще идет в обводку: в среднем за тайм дважды удачно демонстрирует дриблинг (у Шевченко пока нет успешных попыток обыгрыша).

Бакая пробуют на позиции форварда

Вторую зиму подряд «бело-синие» уводят из «Шахтера» лидера атаки. В прошлое межсезонье из Солигорска в Брест переехал лучший бомбардир «горняков» Денис Лаптев. Сейчас по такому же маршруту проследовал Элис Бакай.

Креативный албанец может сыграть на любой позиции в атаке, что и продемонстрировал на первом сборе. В матче с «Мариуполем» он вышел на правом фланге полузащиты, однако постоянно смещался ближе к центру и несколько раз бил оттуда по воротам. Чувствовалось, что Бакая тянуло на привычную позицию «десятки», где в эти моменты располагался Милевский.

– Элис не особо хорошо играет на фланге. Он больше «десятка». Впрочем, сейчас нельзя сказать, как будут использовать Бакая в «Динамо», – отмечал экс-главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев.

Похоже, это понял и Сергей Ковальчук. Против киевского «Динамо» Элис сыграл центрального нападающего. В прошлом году он нередко выходил на этой позиции в «Шахтере». Низко посаженный корпус позволяет легионеру обыгрывать один в один, а благодаря высокой скорости балканец здорово открывается за спины защитников. В матче против киевлян Бакай проявлял свои лучшие качества, хоть и проигрывал много единоборств (лишь две удачных дуэли из десяти). Зато Бакай имел отличную возможность для взятия ворот, но в последний момент его удар заблокировал защитник (отметка 0:27).

Уже сейчас можно сказать, что Бакай добавит разнообразия атаке брестчан. Особенно в моменты, когда команде необходимо вскрывать оборону за счет дриблинга или скорости. Все-таки и Лаптев, и Садовский – футболисты другой формации. Они могут продавить соперников или замкнуть подачу с фланга. Так, например, случилось во встрече со «Слованом». Когда после подачи Бакая в штрафную Садовский выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в сетку.