Почему заводы Гомеля «вылетают в трубу»? 2 30.01.2020, 17:26

Промышленное производство в области сократилось по некоторым позициям в 100 раз.

Грозит ли нам возвращение в доиндустриальную эпоху? Разбирались «Сильные новости».

Оптимизация без оптимизма

Нынешний кризис вокруг цен на углеводородное топливо из РФ вызвал интерес к итогам работы промышленности за последние десятилетия и к ее дальнейшим перспективам. Мы уже привыкли ко всему, что происходит с нашей экономикой. Но недавно опубликованная информация все же может шокировать. По данным tut.by, в 2018-2019 году по сравнению с 1987-м производство тракторов сократилось боле чем в два раза. Подшипников на Минском подшипниковом заводе стали производить меньше в шесть раз. Выпуск велосипедов на ММВЗ упал более чем в десять раз, а мотоциклов — в сто.

А как обстоят дела в нашем Гомеле? К началу 90-х около половины товарной продукции города приходилось на машиностроение и металлообработку, то есть, на отрасли с заведомо высокой добавленной стоимостью. Крупнейшим предприятием Гомеля был завод «Гомсельмаш». Фактически, он стал градообразующим предприятием. В 1985 году на ПО «Гомсельмаш» производилось 24, 4 тысячи силосоуборочных и кормоуборочных комбайнов (в 1980 — 39,3 тысячи). Эта продукция экспортировалась в 20 стран мира. А сколько комбайнов производится сейчас?

Такой статистики на сайте предприятия обнаружить не удалось. Но в сборнике «Белстата» указано, что всего в Беларуси в 2018-м году было произведено кормоуборочных самоходных комбайнов и комплексов — 279 штук. В 1985 делали 24 400 комбайнов, а в 2018 — 279.

Количество работающих на «Гомсельмаше» также сократилась в несколько раз.

Пожалуй, на 2-м почетном месте ранее находился станкостроительный завод имени Кирова. В 1985 году гомельские станкостроители произвели 2938 станков. Продукция поставлялась в 58 стран мира. В 2018 году, по данным «Белстат», в Гомельской области было произведено 931 станок для обработки металла.

Сборных железобетонных конструкций в Гомельской области в 1985 году выпускали 979,4 тысячи кубических метров, а в 2018 — 360,7. В 1985 году в нашем регионе производили 44,9 тысяч тонн химического волокна, сегодня — 35,4.

О вреде сливочного масла

Несколько лучше дела обстоят в пищевой промышленности. Например, в 1985 году в Гомельской области производилось 21,7 тысяч тонн колбасы. В 2018 году колбасных изделий выпустили уже 21,9 тысяч тонн. Но такие успехи имеются не везде. В 1985 изготавливали 22,9 тысяч тонн сливочного масла, в 2018 — 16,6 тысяч тонн масла и молочной пасты. Даже по кондитерским изделиям — серьезный спад. 1985 год — 69,1 тысяч тонн, 2018 — 16,8.

Нелегкое впечатление оставляют и цифры из легкой промышленности. В 1985 году наш «легпром», представленный прежде всего фабрикой «8 Марта» и трикотажниками Мозыря, производил 28,4 миллионов пар чулок и носков. В 2018 году в Гомельской области было изготовлено только 1,7 миллион пар. Обуви в 1985 году у нас произвели 2,7 миллиона пар, в 2018 — 0,5 миллиона.

Но вернемся к нашему машиностроению. К счастью, многие предприятия еще остаются на плаву. Но номенклатура их изделий и география поставок тоже претерпели изменения. В прошлом на ПО «Гидроавтоматика» выпускались поршневые насосы, насосные установки и гидравлические блоки для комбайнов, всего — 420 наименований изделий. Продукция гомельского «Гидропривода» поставлялась в 50 стран, включая Японию, ФРГ, Великобританию и Швецию. Согласно данным сайта предприятия ОАО «Салео-Гомель», которым с 2014 года стала «Гидроавтоматика», сегодня производится 84 вида изделий — гидроусилители, клапаны и другое. В справочнике «Белстата» за 2018 год в графе «Насосы и подъемники жидкостей» по Гомельской области стоит цифра «0». Зарубежными партнерами ОАО «Салео-Гомель» является РФ, Казахстан, Украина, Литва и Азербайджан. Еще через управляющую компанию продукция отправляется в шесть стран дальнего зарубежья — в Сербию, Венгрию, Польшу, Камбоджу и Пакистан.

Созданный в 1958 году Гомельский завод измерительных приборов (ЗИП) также поставлял свои изделия в 50 зарубежных государств. Как рассказали нам на предприятии, сегодня его продукция покупается всеми бывшими постсоветскими республиками плюс Нидерланды. Ранее здесь работали 2000 человек, сейчас — около 200.

В полсотни заграничных стран в советское время экспортировались изделия завода «Электроаппаратура». Сегодня продукция предприятия отправляется в республики СНГ и Молдову.

Таким образом, на ряде наших предприятий выпуск основной продукции сократился в 3-4 раза. А на некоторых крупных заводах — в 100 и более раз. Представляется, что в большинстве случаев конкретной вины руководства или работников предприятия тут нет — в таких внешних условиях приходится работать.

Запущенные заводы

Гомельский подшипниковый завод в свое время обеспечивал все велозаводы страны. В 1985 году здесь изготовили 93 392 подшипника качения. В настоящий момент подшипниковый завод в Гомеле объявлен банкротом, его производственные корпуса сносятся. На месте завода запланирован гипермаркет и бутики.

К сожалению, это не единственный случай. Сегодня полностью остановились либо существенно сократили производство следующие предприятия: бывшее ПО «Коралл», завод РТО, Гомельский судоремонтно-судостроительный завод, Завод химических изделий, Гомельский пивзавод, мебельная фабрика «Красная звезда», Гомельский завод химического мела, трест «Гомельоблстрой», Гомельская фабрика игрушек, завод «Стромавтолиния», завод «Эмальпосуда», ювелирный завод «Кристалл», Гомельский авторемонтный завод (АРЗ) и многие другие. В 2019 году была возбуждена процедура о банкротстве в отношении ОАО «Гомельторгмаш» и ОАО «Гомельгазстрой». В прошлом году строительно-монтажный трест № 27 был также переведен на режим санации.

Одним из немногих крупных индустриальных предприятий города, кому за последние десятилетия удалось увеличить производство, стал Гомельский химический завод. В 1985 году в Гомельской области выпустили 251,9 тысяч тонн минеральных удобрений (в 1980 — 283,2 ). А в 2018 году произвели 296,3 тысяч тонн такой продукции.

При этом Гомельская область остается одним из самых индустриальных регионов Беларуси, с наибольшим количеством занятых в промышленности после Минска и Минской области.