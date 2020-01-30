Лукашенко уволил первого замминистра МВД 3 30.01.2020, 17:50

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Иван Подгурский

Фото: ctv.by

Соответствующий указ был подписан 30 января.

Лукашенко освободил генерал-майора милиции Ивана Подгурского от должности первого заместителя министра внутренних дел — начальника криминальной милиции, сообщили в пресс-службе диктатора.

Иван Подгурский уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 30 января.

Подгурскому 27 января исполнилось 55 лет. На должность первого заместителя министра внутренних дел Беларуси — начальника криминальной милиции был назначен в декабре 2016 года. До этого возглавлял Фрунзенское РУВД г. Минска, был заместителем начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД — начальником управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по г. Минску и Минской области, затем заместителем начальника криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома по оперативно-розыскной работе. В 2010 году возглавил главное управление уголовного розыска криминальной милиции, с 2011 по 2016 год руководил управлением внутренних дел на транспорте МВД, Департаментом обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД.