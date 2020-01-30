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AliExpress остановил доставку товаров из-за коронавируса

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  • 30.01.2020, 17:58
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AliExpress остановил доставку товаров из-за коронавируса

Китайский сервис не отправляет товары в Беларусь.

Об этом сообщает Telegram-канал «Работаем с Пушкиным!».

«Дорогие друзья, из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы постараемся вернуть деньги как можно скорее», – говорится в сообщении.

Украинские СМИ также сообщают о прекращении доставок товаров с AliExpress.

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии. По состоянию 30 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицированы около 8 тысяч человек.


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