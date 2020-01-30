Арсений Дедок: Архаичная диктатура и тотальный контроль неприемлемы для молодежи Телеграм-канал «Европейской Беларуси»

30.01.2020, 18:03

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Арсений Дедок

Большинство учащихся убеждены в необходимости перемен.

Студента БГУ и Арсения Дедка несколько раз за последнюю неделю вызывали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних за участие в уличных акциях, прошедших во время парламентской кампании и в декабре прошлого года. Активист рассказал о том, чего больше всего не хватает белорусским учащимся.

- Вас несколько раз за последние дни вызывали на комиссии за участие в акциях. Расскажите, чем запомнились эти заседания?

- Последняя комиссия была в понедельник 27 января, до этого - 23 января. Все они проходили по адресу проспект Независимости, 35. Там есть такое интересное учреждение - Управление идеологической работы и культуры по делам молодежи при администрации Советского района, а также комиссия по делам несовершеннолетних (КДН).

Всего на меня составлено шесть протоколов, три из которых – за участие во встречах, которые проводили кандидаты от «Европейской Беларуси» - комиссия все-таки отменила. Что касается протоколов за 7,8,20 декабря, по которым мне вынесли предупреждение – мы их будем обжаловать через суд Советского района.

Самое интересное было на второй день, когда вызвали свидетелей-омоновцев. Один из них едва ли был старше меня на пять лет. Когда я начал задавать ему вопросы, этот «свидетель» обратился к члену комиссии с вопросом: «А я ему обязан отвечать?». Вот такой уровень.

КДН – интересное явление, это то, что нам досталось со времен Советского Союза. Все ее участники – это чиновники от образования, идеологии, спорта. Глава комиссии – член «Белой Руси», была так же членом участковой избирательной комиссии на прошедших «парламентских выборах». Я не ожидал, что будет справедливое решение, что три протокола с меня снимут. Но когда «свидетели» не смогли ответить на мои вопросы, путались в показаниях, а у членов комиссии не нашлось иных доказательство моей «вины», то просто, я так думаю, никто из тех чиновников не захотел подставляться.

- Почему власти преследуют патриотов, участников акций в поддержку независимости?

- Власть боится любой конкуренции и пытается сохранить монополию на всю политику, на общественную деятельность. Власти хотят контролировать все, в том числе и то, что изначально было чуждо им – например, те же «вышиванки», моду на использование национального орнамента. Кроме того, борьба за независимость – это, в первую очередь, борьба против Лукашенко. Все это понимают.

- Вы учитесь в БГУ. Как настроения среди студентов?

- Настроения у студентов разные, как, и во всем обществе. Многое зависит от самих людей, от факультетов на которых студенты учатся. Молодые люди во всех странах настроены более критично по отношению к власти. Беларусь – не исключение, архаичная диктатура и тотальный контроль неприемлемы для людей моего поколения. Большинство учащихся убеждены в необходимости перемен и верят, что эти перемены придут уже скоро. Вопрос в том, готовы ли люди выйти на улицу или поддержать тех, кто готов взять на себя ответственность за эти перемены.

Негативные настроения у студентов по поводу предстоящего распределения, когда человек понимает, что вынужден будет буквально выживать где-то в глухой деревне. У многих это в некоторой степени вызывает даже страх. Также молодые люди беспокоятся за общежития, из которых их могут выселить во время очередных «голодных игр».

- Во многих странах студенты - движущая сила протестов. Так было и в Беларуси во второй половине 90-ых. Что по-вашему необходимо для того, чтобы студенты и школьники вышли стали активно бороться за свои права сейчас?

- Осознать, что власть бьет не по каким-то абстрактным людям. Диктатор ненавидит все молодое поколение. Примеры – это и распределение, и «закона об отсрочках». Но загнать нас в стойло не так уж и просто. В среде студентов зреет недовольство и протест – также, как и по всей стране. На многих факультетах в моем вузе большая половина учащихся, например, ходят со значками против «закона об отсрочках». Власти сами дают импульсы, вызывающие недовольства молодых людей. Обязательно найдутся лидеры, которые возьмут на себя ответственность для того, чтобы реализовать это недовольство, эти протестные настроения.

Необходимость перемен назрела для всех белорусов, для молодежи – в первую очередь. Важно вернуть студенческое самоуправление, свободу организаций, упростить регистрацию общественных объединений, создать возможности для самореализации, для того, чтобы каждый мог говорить и делать то, о чем думает. Это станет возможно в новой Беларуси – европейской стране без диктатуры. И на достижении этой цели нам сейчас нужно сосредоточиться.

Хочется надеяться на то, что этот год станет решающим и студенты не останутся в стороне от тех событий, которые будут происходить. Молодежь готова на решительные действия и главным остается вопрос в лидерах, которые способны организовать движение и повести за собой, а также – в самоорганизации на местах. Необходимо понимать, что взаимоподдержка, массовость – это хорошая страховка от любого административного давления. Можно отчислить одного человека, но нельзя отчислить половину группы. Поэтому главное наше оружие – солидарность и поддержка друг друга.

Телеграм-канал «Европейской Беларуси»