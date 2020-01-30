Так ехать или нет? Вот в чем вопрос... Василий Головнин

30.01.2020, 19:01

Синдзо Абэ

Фото: AP

Абэ хочет подороже продать согласие на приглашение приехать в Москву на 9 мая.

Японский премьер Синдзо Абэ решил слегка поиграть с президентом Путиным - сегодня в бюджетной комиссии верхней палаты парламента он заявил, что "изучит" вопрос об участии в майских торжествах в Москве по случаю 75-летия. Но с учетом, как сказал премьер, возможности проведения там переговоров с российским руководителем.

Слова были произнесены в ответ на явно заготовленный и не очень ловко произнесенный вопрос от близкого Абэ депутата. Японский премьер, как представляется, хочет подороже продать свое согласие на приглашение приехать в Москву на 9 мая. Он боится затеряться там в толпе гостей, ему нужны гарантии серьезного разговора с Путиным. Поскольку поездка в Москву на 9 мая для главы японского правительства - дело непростое с точки зрения внутренней политики. Это хоть и очень косвенное, но все же как бы согласие на российскую трактовку завершения Второй мировой войны. С намеком на признание законности присоединения к СССР островов. За зто хотелось бы что-то получить - хотя позициям премьера Абэ и в параменте, и во внутренней политике в целом сейчас мало что угрожает.

Кстати, Абэ (если поедет на 9 мая) сделает это не первым. В 2005 году в Москву на такие торжества приезжал премьер Дзюнъитиро Коидзуми - кто-то, возможно, помнит этого политика с длинными завитыми волосами, прикольного и очень умного. Но тогда была совершенно другая обстановка и в мире, и в отношениях Москвы и Токио.

Теперь же Абэ упрекают в том, что он слишком многое дает российским партнерам, не получая ничего взамен. Это ему в лицо говорят в парламенте представители слабой, но горластой оппозиции в прямом телеэфире. И, с другой стороны, Абэ понимает, что отказ от поездки в Москву на важнейшее для нее событие может аукнуться и серьезно навредить диалогу - и без того безрезультативному для Японии.

Василий Головнин, Facebook