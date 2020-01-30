США раскрыли личность нового лидера «Исламского государства» 30.01.2020, 20:43

Представители американских военных узнали, кто скрывается под псевдонимом Абу Ибрагим аль-Хашеми аль Кураши.

Представители министерства обороны США утверждают, что раскрыли личность нынешнего лидера террористической группировки "Исламское государство". До настоящего времени он был известен как Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Вашингтон считает, что под псевдонимом скрывается Хаджи Абдулла, заявили "Голосу Америки" источники среди американских военных на условиях анонимности.

Хаджи Абдулла был также известен под именем Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля, уточняет собеседник издания. Ранее о нём со ссылкой на источники в спецслужбах писала британская газета The Guardian.

Также ещё в конце октября издание Newsweek со ссылкой на источники сообщало о назначении новым лидером боевиков Абдуллы Кардаша, известного также как Хаджи Абдулла аль-Афари.

По данным представителей американской разведки, Абдулла был одним из главных организаторов массового убийства представителей религиозного меньшинства – езидов. Кроме того, ему поручался надзор над некоторыми крупными операциями "Исламского государства".

Абу Бакр аль-Багдади, бывший глава боевиков "Исламского государства", подорвал себя во время операции по его захвату. Её провели в октябре 2019 года американские спецподразделения в сирийской провинции Идлиб. Группировка признала гибель аль-Багдади и назвала имя нового лидера – Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Президент США Дональд Трамп тогда заявил: "Мы точно знаем, кто он такой".

За информацию, которая позволит поймать аль-Мауля или других высокопоставленных членов "Исламского государства", власти США объявили награду в 5 миллионов долларов.

Источники Newsweek утверждали, что к моменту ликвидации роль Абу Бакра аль-Багдади в качестве лидера группировки была уже символической.