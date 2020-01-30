Ученые анонсируют рекордно жаркое пятилетие 6 30.01.2020, 21:03

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Предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений.

Британская метеорологическая служба прогнозирует во всем мире самое жаркое пятилетие за всю историю наблюдений. Об этом в четверг, 30 января, сообщил телеканал Sky News.

Эксперты прогнозируют, что средние температуры в ближайшие пять лет будут на 1,15 — 1,46 градуса по Цельсию выше, чем у температур в доиндустриальный период человечества. В то же время, напоминает Sky News, предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений — в среднем на 1,09 градусов по Цельсию выше прежних показателей, передает korrespondent.net.

При этом, отмечает телеканал, ученые предупреждают, что рост мировых температур необходимо сдержать в пределах 1,5 градусов по Цельсию — нормы, предписанной Парижским соглашением по климату от 2015 года.

«Если исключить вероятность масштабной вулканической активности, эти предсказания показывают, что мы стремительно приближаемся к точке, когда мы увидим временные переходы глобальных температур за отметку в 1,5 градусов по Цельсию «, — цитирует телеканал слова ответственного за долгосрочные прогнозы в Британской метеорологической службе Адама Шейфа.

Также в службе отметили, что ввиду продолжающегося потепления на Земле «окно возможностей сужается» для реагирования на эту ситуацию. Отмечается, что потепление, в первую очередь, будет затрагивать северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.