Белорусским водителям подробно рассказали о новых правилах техосмотра 19 31.01.2020, 8:58

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Правила изменились с начала года.

Лукашенко 30 декабря прошлого года подписал указ №429, который вводит новое количество документов, предъявляемых при проведении гостехосмотра и административной процедуры по выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Гостехосмотр

"Начиная со 2 января для проведения государственного технического осмотра транспортного средства водителю не требуется предъявлять работнику диагностической станции талон к водительскому удостоверению. В остальном порядок проведения гостехосмотра не изменился", - рассказал Interfax.by директор УП "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский.

Как и ранее, владелец ТС получает диагностическую карту с заключением, включающим один из видов технического состояния транспортного средства - "Соответствует" или "Не соответствует".

Разрешение на допуск

"Также теперь физические лица, получая разрешение на допуск ТС к участию в дорожном движении, не предоставляют работнику УП "Белтехосмотр" медицинскую справку о состоянии здоровья и разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств", - сообщил руководитель "Белтехосмотра".

Медсправка понадобится только в случае установления льгот по уплате госпошлины на выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении, добавил он.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, как и прежде, для получения разрешения на допуск требуется предъявлять медсправку.