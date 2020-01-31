Страны ЕС — лидеры в рейтинге борьбы с коррупцией 2 31.01.2020, 15:15

Фото: DPA

Первое место у скандинавской страны.

6 из 10 наименее коррумпированных стран мира находятся в ЕС, согласно рейтингу восприятия коррупции CPI, опубликованному международным антикоррупционным движением Transparency International, пишет «Европульс».

Среди стран с минимумом коррупции оказались Дания (первое место наряду с Новой Зеландией), Финляндия (3-е место), Швеция (4-е), Нидерланды (8-е) и Германия и Люксембург (обе страны на 9-м месте).

Рейтинг восприятия коррупции по результатам опросов бизнесменов ранжирует страны мира по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 — это самый высокий уровень коррупции (она присутствует на всех уровнях публичной власти), а 100 — ее отсутствие. Наименее коррумпированными считаются страны, набравшие 80 баллов и больше. Лидер рейтинга этого года Дания набрала 87 баллов.

Дания не раз становилась лидером рейтинга, хотя ее показатели снижаются последние 5 лет.