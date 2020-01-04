Нефть на январь в Беларусь поставит компания Гуцериева 1 4.01.2020, 20:09

МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ

ФОТО: ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ/РБК

Условия поставки нефти из РФ все еще не определены.

Госконцерн «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По информации российских СМИ, речь идет о компаниях российского миллиардера Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает БелТА.

«Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан». По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», - сказал Владимир Сизов.

Зампред «Белнефтехима» уточнил, что сегодня до конца суток будет прокачано 6 тыс. т.

Касательно условий поставки нефти из РФ Владимир Сизов отметил, что они определяются в результате переговорного процесса. «Естественно, задача стоит достичь максимального эффекта для Беларуси. Главным критерием мы видим получение максимального экономического эффекта, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей», - добавил он.

Отвечая на вопрос о российских партнерах по переговорному процессу, зампред «Белнефтехима» пояснил: «Принципиально определиться с объемами и не допустить остановки заводов. Переговоры ведутся и на уровне вертикально-интегрированных нефтяных компаний, и малых добывающих».

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и «Нафтан») снизили загрузку до технологического минимума. В «Белнефтехиме» заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен. 4 января «Белнефтехим» сообщил о договоренности с РФ на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.