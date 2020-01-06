закрыть
6 января 2020, понедельник, 22:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Функционал иностранной валюты ограничат, все привяжут к рублю»

14
  • 6.01.2020, 21:55
  • 2,261
«Функционал иностранной валюты ограничат, все привяжут к рублю»

В Нацбанке решили, как повысить доверие к нацвалюте.

Все мы знаем, сколько долларов в одной базовой величине, какой актуальный курс основных валют сегодня и любое удорожание соотносим с «долларовым ценником». Поменять ситуацию в корне решили в Национальном банке Беларуси, с 3 января ведомство приняло стратегию повышения доверия к белорусскому рублю на 2020 – 2035 годы. Об этом проинформировала пресс-служба Совмина, передает kp.by.

– Согласован комплекс мер и действий для последовательного повышения доверия белорусов и организаций всех форм собственности к белорусскому рублю, – подчеркнули в пресс-службе.

В чем суть «Стратегии доверия»?

Белорусский рубль займет главенствующую роль в экономике внутри страны. Его доверие будет стоять на двух китах: стабильности цен и сбалансированности макроэкономики.

Комплекс, напомним, рассчитан на полтора десятилетия: «Полное восстановление доверия к нацвалюте может стать длительным процессом», – предупредили в Совмине. Но ряд мер, принимаемых правительством, должны будут ускорять процессы. Например, в течение года, уже к 2021 году, запланировано перейти на режим инфляционного таргетирования. А к 2022 – 2023 году решено существенно снизить уровень монополизма в экономике, полностью исключить «региональные ограничения движения товаров внутри страны».

Касаемо госдолга запланировано повысить его устойчивость и снизить, ограничив как связанные, так и несвязанные госзаимствования. А на финансовом рынке будут формировать долгосрочные источники финансирование в белорусской нацвалюте, развивать альтернативные формы сбережений, например, институты коллективного инвестирования и т.д.

Для реального сектора задуманы жесткие меры по «оздоровлению»: несостоятельные и неэффективные организации будут выводить с рынка, с передачей активов последних другим субъектам.

Новые сферы для BYN

Функционал инвалют согласно стратегии будут активно ограничивать. Например, внутри страны со временем полностью откажутся от использования евро, долларов и российского рубля. Налоговые ставки, аренду, тарифы организаций установят только в белрублях. Также и все выплаты (Прим.: пособия, субсидии и иные выплаты) будут осуществляться только в нацвалюте.

– В межправительственных соглашениях России и Беларуси будет поднят вопрос, чтобы исключить расчеты в инвалюте (Прим.: на территории РБ) между резидентами за природный газ, – добавили в пресс-службе.

То же решение будет применительно и к страховой сфере.

Как это сработает?

В итоге успешная реализация стратегии приблизит долю белорусского рубля в экономике страны (Прим: в широкой денежной массе, требованиях банков и Банка развития) к 80 процентам.

При этом показатель инфляции не должен будет превысить целевой ориентир (Прим.: на весь срок выполнения «Стратегии доверия»). Как итог: белорусский рубль восстановиться, как полноценное средство обращения, платежа, накопления и меры стоимости.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин