«Есть ли жизнь на Марсе»: почему Лукашенко останется без альтернативной нефти 5 8.01.2020, 9:48

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Заявления диктатора выглядят сомнительно.

В трех странах на протяжении последних десяти лет Минск пытался найти альтернативные источники нефти. Во всех случаях, их нефть оказывалась дороже российского сырья и, следовательно, менее выгодной для производства конкурентоспособного топлива.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, которые изучил «Ежедневник», Россия монопольно поставляла нефть в Беларусь в течение января-октября текущего года, в 2018-м и в 2013-2015 годах.

Самую серьезную попытку избавиться от нефтяного давления соседки Минск предпринял в 2010-2011 годах. В них с помощью поставок из Венесуэлы и Азербайджана долю России удалось снизить до 86-86%. Но, как видно из данных по средней цене альтернативной нефти, экономическая целесообразность замены выглядела сомнительной.

Цена партий казахстанской нефти, которую Беларусь завозила в 2016-2017 годах, тоже была выше российского сырья. Поэтому вопрос «Откуда Минск может взять альтернативную нефть и сколько она будет стоить?» остается открыт.

Поставщики нефти в Беларусь в 2010-2019 гг.