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Меценатка белорусского Возрождения

  • 8.01.2020, 12:01
Меценатка белорусского Возрождения
Мария Магдалена Радзивилл

Каким благим целям служила княгиня Магдалена Радзивилл.

Деятельность меценатов, благотворительная деятельность это особая форма людских благодеяний. Деловой мир своими материальными богатствами служил и служит делам милосердия и просвещения, пишет «Литвин».

Благороднейшее сердце, одна из крупнейших землевладелиц Северо-Западного края. Добрыми делами запомнилась в истории Беларуси Магдалена Радзивилл. Известность к ней пришла благодаря неиссякаемой благотворительной деятельности и заботе о молодой белорусской культуре.

Она родилась в Варшаве 8 июля 1861года. Крещена в католическом храме. Наречена именем «Мария Магдалена». Так пожелал Ян Казимир Завиша, ее родитель, представитель знатного шляхетского рода герба Лебедь. Ученый-историк и археолог, он занимался исследованиями истории каменного века и памятниками белорусского прошлого. В его семье ценили не бриллианты и золото, а знания и доброе отношение к людям.

Поместье в Кухтичах (п. Первомайское) было местом проживания семьи на унаследованных родовых землях. Отец был образцом для подражания дочери. Она любила Беларусь и впитала чувство честности, добродетели и патриотизма от него. Впоследствии она получила в наследство именно эти земли на Минщине.

1904 год, Англия. Здесь Магдалена знакомится с князем Николаем Вацлавом Радзивиллом, представителем известного рода белорусских (литвинских) магнатов. Человек с удивительной судьбой. В начале 20-го века он служил русскому царю, отличился в боях на Дальнем Востоке, стал героем русско-японской войны. Урожденный литвин, он проявляет интерес к белорусскому фольклору, народным традициям и жизни крестьян. Здесь интересы Магдалены и Николая Вацлава тесно пересекались. Князь-герой завоевал ее сердце.

Невзирая на разницу в возрасте, (невеста была старше на 19 лет) в 1906 году пара обвенчалась в Лондоне. Их осудило светское общество. Самые влиятельные варшавские аристократические клубы закрыли для них все двери. Но молодые расстались с высшим обществом, решив отправиться в Беларусь.

Николай, приняв управление родовым поместьем в Кухтичах, строил железную дорогу, связывая край с внешним миром. Он также занимается лесным хозяйством, вводит новые технологии в возделывании земель. Продает продукты землепашества и древесину.

Введенные новшества и неустанный труд супругов приносят ощутимый доход. Магдалена занимается благотворительностью, немалая часть дохода вкладывается в проекты, которые были призваны улучшить жизнь простых белорусов. Княжеская чета активно финансирует книжные издательства, общество трезвости. Деньги тратятся на организацию больниц, на обустройство сельской торговли и на открытие сети торговых предприятий в глухих районах Беларуси.

Магдалена Радзивилл

Тем не менее князь Николай Радзивилл и его жена Магдалена считали целесообразным поддерживать консервативную газету, составлявшую идеологическую конкуренцию изданиям с социалистическим уклоном.

Их поместье становится культурным центром, где встречаются активисты белорусского культурного движения. Финансовая поддержка Магдалины дает возможность издать первый молитвенник для служения. Увидели свет произведения белорусских писателей — для публикации выбирались настоящие бриллианты отечественной словесности. Как знак благодарности за помощь княгини размещалось на титульном листе изданных книг изображение семейного герба с лебедем.

Благотворительная деятельность истинной дочери Беларуси не прекращалась и во время Первой мировой войны. Добрые порывы души Магдалены не остановила и смерть мужа. Под патронажем Магдалены по-прежнему и в годы военного лихолетья открывались детские приюты. Княгиня создала сеть военных лазаретов. Благодаря ее усилиям, в Минске закладывается общество «Милосердие», которое собирает вещи и деньги в помощь семьям призванных на фронт солдат. На территории поместий открываются школы с начальным образованием для детей крестьян. Княгиня обеспечивала стипендиями студентов-белорусов, учившихся в духовных семинариях.

Духовное возрождение Беларуси являлось для нее приоритетным. Магдалена поддерживала студентов духовной католической академии в Петербурге, где готовили белорусских священников. Однако ее решение построить греко-католическую церковь в Минске было блокировано городскими властями. Минский градоначальник посчитал опасным для собственной карьеры пойти навстречу истинно верующей католичке.

В 1918 году, уже собираясь покинуть родину, княгиня пожертвовала свои бриллианты (ценнейшее колье) для возведения в Риме Белорусского коллегиума. Но свершиться этому было не суждено. Из-за бюрократических проволочек план остался только на бумаге. Однако бриллианты княгини Магдалены помогли развитию монастыря белорусских мариан в Друе.

Княгиня тепло поддержала образование Белорусской народной Республики в 1918 году. Она полагала, что новая власть будет свободна от всякого деспотизма и откроет широкую дорогу просвещению народа, пробуждению его созидательных сил. Надежды и мечты рухнули в одночасье, когда на Минск надвинулись большевистские орды.

Когда коммунисты заняли Минск, Магдалена переехала в Варшаву. Попытки вернуться на родину в 1919 году получали отказ у властей. В 1932 году она обосновалась в Швейцарии и, пока была возможность, оказывала помощь белорусским общинам на Западе.

Магдалена Радзивилл в преклонном возрасте

6 января 1945 года ее не стало, это произошло в монастыре доминиканок, где она жила в последние годы своей жизни. Похоронили ее тогда в городе Фрибурге.

В честь Магдалены Радзивилл была названа улица в Узде, в честь ее мужа Николая Радзивилла открыли мемориальную доску в бывшем поместье недалеко от Узды.

Магдалена так мечтала о возвращении на Родину, но при жизни ей не удалось этого сделать, и вот, наконец, это свершилось. О желании родственников перевезти прах Магдалены Радзивилл в Минск заявлял еще в 2016 году Мацей Радзивилл. Ее прах был перевезен в Беларусь в феврале 2018 года, погребен на территории костела Пресвятой Троицы (святого Роха), что размещается на Золотой Горке в Минске. При печальной церемонии присутствовали потомки Магдалены Радзивилл, известные деятели Беларуси, главы религиозных общин и другие представители общественности.


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