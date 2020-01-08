Президент Эстонии отправила назад подаренное Россией шампанское

Президент Эстонии отправила назад подаренное Россией шампанское7
- 8.01.2020, 17:44
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Оно было из оккупированного Крыма.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством России к ее дню рождения бутылку крымского шампанского. Об этом 8 января сообщило эстонское издание Eesti Ekspress, пишет «Крым.Реалии».
«Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство», – говорится в сообщении.
Глава государства отметила юбилей 30 декабря.
Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.
Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма.