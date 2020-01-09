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На голубом глазу

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  • Кирилл Иванов, «Солидарность»
  • 9.01.2020, 10:15
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На голубом глазу
Фото: БЕЛТА

Какие задачи Румас поставил перед новым министром экономики.

— Вы знаете ту высокую планку, которую глава государства нам задал: ВВП к концу следующей пятилетки должен составить $100 млрд. Это основная задача, — заявил глава правительства, представляя коллективу Минэкономики нового руководителя Александра Червякова.

При этом, по словам Сергея Румаса, это должны быть не просто цифры, которые покажут, что при росте экономики примерно в 5% в год задача может быть решена:

— Все должно быть подкреплено конкретными проектами. Это и экспорт, и инвестиции. В программе пятилетки все эти составляющие должны быть предметно расписаны.

Насколько реалистичны наставления премьер-министра можно понять из предварительных итогов работы экономики в 2019-м и прогнозов на ближайшие годы. Приведем несколько цифр.

По данным Белстата, объем ВВП в январе-октябре 2019-го составил 101,1% к уровню января-октября 2018-го. И это при том, что власти прогнозировали по итогам года рост ВВП на 4%.

Не сложилось и с экспортом товаров. В январе-октябре сальдо сложилось отрицательным в размере более $2,5 млрд.

Не добавляют оптимизма и прогнозы международных организаций. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП прогнозируется на уровне 0,9% в 2010-м и на 0,5% в 2021-м. А Международный валютный фонд и вовсе вгоняет в тоску прогнозом роста на 0,3% в этом году.

В такой ситуации новому руководителю Минэкономики остается только посочувствовать.

Кирилл Иванов, «Солидарность»


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