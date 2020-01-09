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В сеть выложили редкую запись Дэвида Боуи

  • 9.01.2020, 10:54
В сеть выложили редкую запись Дэвида Боуи
Дэвид Боуи

Трек прозвучал 8 января 1997 года, в день рождения музыканта.

Правообладатели наследия Дэвида Боуи поделились редкой версией песни "The Man Who Sold the World", записанной в ноябре 1996-го для радио. Трек прозвучал 8 января 1997 года, в день рождения музыканта, в эфире Би-би-си, пишет журнал "Нож".

В апреле поклонников Боуи ждет подарок от лейбла Parlophone Records: полноценный мини-альбом "ChangesNowBowie" — в него, помимо опубликованной записи, войдут еще пять треков.


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