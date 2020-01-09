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Данилов: Изучаем версию поражения «Боинга» ракетой российского ЗРК «Тор» и намерены искать ее обломки

  • 9.01.2020, 12:48
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Данилов: Изучаем версию поражения «Боинга» ракетой российского ЗРК «Тор» и намерены искать ее обломки
Алексей Данилов

СНБО Украины рассматривает четыре версии авиакатастрофы в Иране.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии для Цензор.Нет сообщил:

"Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского государственная комиссия по расследованию катастрофы "Боинга" компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств.

В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет. Как известно, наши эксперты показали высокий уровень профессионализма в этом деле.

Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране.

На данный момент мы проводим эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета. Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.


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