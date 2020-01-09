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Как действуют аферисты, предлагающие нереально дешевые квартиры

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  • 9.01.2020, 14:13
Как действуют аферисты, предлагающие нереально дешевые квартиры

Опубликован текст, который они отправляют.

На днях читатель onliner.by Михаил наткнулся на заманчивое предложение о продаже квартиры: жилье в Минске было выставлено всего за $20 000 по курсу. Мужчина связался с автором объявления (ну мало ли) и сразу понял, с кем имеет дело. Само объявление уже исчезло, а вот текст, который не меняется год от года, может получить каждый. Публикуем показательные выдержки из послания «заграничных продавцов».

Разговор с потенциальным покупателем Виктор Павлович (так представился составитель объявления) начинает со ссылки на развернутый текст с условиями продажи. В нем сформулированы ответы на большинство вопросов, которые могут возникнуть у покупателя. Мужчина начинает с рассказа о своем бизнесе по микрокредитованию под залог недвижимости (так, собственно, ему и досталась эта квартира), про переезд в Хабаровск и нежелание тратить время на продажу жилья своими силами, а тем более доверять продажу «какому-нибудь (не дай Бог) непорядочному риелтору». После продавец переходит к сути (орфография и пунктуация в цитатах сохранены):

— Прошу читать внимательно так как с первых строк Вам может показаться что я прошу выслать мне предоплату но это вовсе не так. Я не прошу ни копейки предоплаты - просто нужно внимательно читать и все.

Для того, что бы мне прилететь из Хабаровска, для переоформления квартиры ,я должен быть уверен ,что лечу к реальному клиенту.

В качестве подтверждения серьёзности своих намерений, Вы осуществляете денежный перевод, в размере полной стоимости квартиры, в Россию, через систему быстрых денежных переводов "Юнистрим" , ''Калибри'', ''Моней Грамм'', ''Контакт'', "Лидер", или "Вестерн Унион",

НО НЕ НА МОЁ ИМЯ - имя и фамилию получателя указываете Вы сами. То есть получателем перевода Вы укажите НЕ МЕНЯ , а того , кого посчитаете нужным. Можете указать получателем любого Вашего родственника, друга , супруга или супругу или родителя.

И не играет ни какой роли , есть у Вас кто то в России или нет , так как этот человек всё равно не должен получать этот перевод.

После переоформления квартиры на Ваше имя , мы вместе зайдем в банк , от куда был совершен перевод , и у нас будет два варианта:

1) Вы смените данные получателя на те , которые дам Вам я.

2) Вы просто вернёте свой перевод и я возьму наличные в руки.

В подтверждение того , что Вы на самом деле совершили перевод , Вы вышлите мне на е-маил или на ватсап любой документ с банка, подтверждающий оплату, в от-сканированном виде либо фотографию.

Я думаю что разумный человек прочитав это, прекрасно понимает, что риска с его стороны нет вообще. То есть я не имею к этому переводу ни какого отношения ! А значит гарантия сохранности Ваших денежных средств 100% !

Это своего рода гарантийный денежный депозит. Но деньги как были только Ваши так и остаются.

Для меня ,мои условия продажи, это гарантия серьёзности намерений клиента ,а так же гарантия наличия у него денежных средств в полном объёме и гарантия того , что клиент не сможет торговаться со мной когда я приеду , так как уже выслал полную стоимость квартиры. Но в первую очередь это гарантия серьёзности намерений клиента а так же мои удобства в продаже. Для меня удобны условия продажи - для клиента удобна цена. Нет условий - нет и цены. ПО ДРУГОМУ Я ПРОДАВАТЬ НЕ БУДУ .

В конце мужчина пишет, что квартира в очень хорошем состоянии, фотографии настоящие, а вся мебель и техника достается новому хозяину. В объявлении указан номер телефона мужчины, однако дозвониться по нему нельзя — связь только через WhatsApp.

Переписка с Михаилом закончилась крайне быстро. Едва белорус сбросил собеседнику ссылку на статью о подобного рода схемах, как был в грубой форме послан.

Мы не раз рассказывали о подобных примерах наживы. В марте прошлого года этот же «Виктор Павлович» предлагал такую же дешевую квартиру в Советском районе Минска, но был раскушен нашими читателями.

Тем не менее люди нередко попадаются на эту удочку. Например, в августе 2016-го женщина хотела купить «двушку» в Могилеве за $15 600 по курсу и перевела деньги мошеннику в Португалию. А в июне 2018-го такую же ошибку совершила гродненка, которая хотела обзавестись «двушкой» за $20 000 в эквиваленте.


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