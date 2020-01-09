Forbes: Падение украинского Boeing в Иране кажется подозрительным 9.01.2020, 14:34

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Фото: Ali Mohammadi/Bloomberg/Getty Images

Украинский самолет достиг высоты, на которой обычно аварии не происходят.

Падение Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана дает почву для многочисленных спекуляций относительно причин. Поскольку катастрофа произошла спустя считанные часы после того, как Иран нанес ракетный удар по базе США в Ираке. Кроме того, по всему миру авиакомпании сняли с рейсов более новую модель Boeing 737.

Об этом пишет Forbes, добавляя, что рейс PS 752 нормально взлетел в 6:12 по местному времени из международного аэропорта "Имам Хомейни" в Тегеране.

Два эксперта по вопросам авиабезопасности сказали изданию, что высота и скорость лайнера были точно такими же, как и при выполнении этого же рейса на день раньше. Об этом говорят данные транспондера с сайта Flightradar24.

А затем передача этих данных резко оборвалась через три с половиной минуты полета. При этом самолет был на высоте 2400 метров.

По словам бывшего авиационного механика и члена правления Национального совета США по безопасности транспорта Джона Гоглая, очень подозрительно, что авария произошла именно на этой фазе полета. "Рискованная часть взлета уже была позади. 2400 метров - это высота, на которой экипажу уже комфортно, а самолет стабилизируется в полете", - сказал эксперт.

Катастрофа убила всех 176 человек на борту Boeing 737-800, который принадлежал украинской компании МАУ. Перевозчик во время пресс-конференции сообщил, что это был один из лучших самолетов во флоте. И никаких признаков проблем перед аварией не было. Компания МАУ получила его в 2016 году. Плановое обслуживание он прошел 6 января. Пилоты авиалайнера были очень опытными.

Гоглая предостерегает, что о причинах еще рано говорить. Однако, по его мнению, следователи, скорее всего, будут проверять версию о взрыве бомбы или ошибочном военном ударе. Ведь в тот же день иранские силы обстреляли ракетами две базы США в Ираке и, скорее всего, готовились к контратаке.

Определение точной причины катастрофы может занять больше года. Регистраторы переговоров и данных кабины были найдены, но, по словам главы Агентства гражданской авиации Ирана Али Абедзадеха, пока нет решения, будут ли они переданы для анализа. Сейчас Иран точно не собирается давать их Boeing и властям США. Хотя обычно представители страны-производителя самолета участвует в расследовании катастроф.