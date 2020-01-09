Названы лучшие города для экспатов 1 9.01.2020, 16:22

Самая дружелюбная страна для переселенцев — Португалия.

Лиссабон занял шестое место в рейтинге лучших городов для экспатов по версии международного сообщества экспатов InterNations – это лучший показатель среди городов Евросоюза. В первую десятку также вошли Барселона (на 7-м месте) и Гаага (на 9-м), пишет «Европульс».

В тройке лидеров оказались азиатские города: на первом месте Тайбэй (Тайвань), за ним следуют Куала-Лумпур (Малайзия) и Хошимин (Вьетнам). За ними следом идут Сингапур и канадский Монреаль.

В рамках исследования Expat Insider 2019 более 20 тысяч людей, живущих за пределами родных стран, оценили 73 города по всему миру. Эти города оценивались по четырем критериям: досуг и климат, транспорт, безопасность и политика, а также здоровье и состояние окружающей среды.

Это не единственное исследование, которое проводит InterNations. Каждый год определяется и самая дружелюбная страна для экспатов. В этом году это звание завоевала Португалия.