закрыть
9 января 2020, четверг, 21:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Что это было?

4
  • 9.01.2020, 19:25
  • 3,810
Что это было?
иллюстрационное Фото: belgazeta.by

Управленческие казусы и безумные идеи белорусских чиновников в 2019-м году.

«Солидарность» перечисляет решения, исходившие от чиновников, которые способны вызвать недоумение.

Несмотря на неизменность цены на газ в прошлом году, стоимость газоснабжения для граждан выросла на 25,6%.

Белорусам выгоднее покупать многие белорусские товары в России: автомобили, «молочку», сахар и т.д.

Магазины на остановках Минска стали вне закона, а «Табакеркам» по всей стране включили зеленый свет.

Руководителей правительства, министров назначили кураторами в наблюдательные советы отдельных госпредприятий.

Работников исполкомов регулярно отправляли чистить коровники и выполнять другие сельскохозяйственные работы.

Прибыльные частные предприятия догрузили убыточными сельхозорганизациями.

Цементным предприятиям простили хронические долги и предоставили щедрую господдержку, но отказываются от их приватизации.

Учителей из Барановичей в добровольно-принудительном порядке попросили скинуться на ремонт городских дорог.

Ну а самой «безумной идеей» 2019 года независимые экономисты признали попытку улучшить качество корпоративного управления, побороть коррупцию при госзакупках при помощи указа по борьбе с недобросовестным посредничеством.


популярное за неделю

Мнение

Игра в тридцать одно
Игра в тридцать одно Ирина Халип
Оккупанты или идиоты?
Оккупанты или идиоты? Светлана Калинкина
Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич