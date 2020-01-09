Что это было? 4 9.01.2020, 19:25

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иллюстрационное Фото: belgazeta.by

Управленческие казусы и безумные идеи белорусских чиновников в 2019-м году.

«Солидарность» перечисляет решения, исходившие от чиновников, которые способны вызвать недоумение.

Несмотря на неизменность цены на газ в прошлом году, стоимость газоснабжения для граждан выросла на 25,6%.

Белорусам выгоднее покупать многие белорусские товары в России: автомобили, «молочку», сахар и т.д.

Магазины на остановках Минска стали вне закона, а «Табакеркам» по всей стране включили зеленый свет.

Руководителей правительства, министров назначили кураторами в наблюдательные советы отдельных госпредприятий.

Работников исполкомов регулярно отправляли чистить коровники и выполнять другие сельскохозяйственные работы.

Прибыльные частные предприятия догрузили убыточными сельхозорганизациями.

Цементным предприятиям простили хронические долги и предоставили щедрую господдержку, но отказываются от их приватизации.

Учителей из Барановичей в добровольно-принудительном порядке попросили скинуться на ремонт городских дорог.

Ну а самой «безумной идеей» 2019 года независимые экономисты признали попытку улучшить качество корпоративного управления, побороть коррупцию при госзакупках при помощи указа по борьбе с недобросовестным посредничеством.