Обнаружено натуральное средство против коронавируса 4 1.10.2020, 7:56

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Исследование провели специалисты из США и Китая.

Международная группа ученых США и Китая обнаружили, что натуральный фермент каталаза может быть эффективным средством против симптомов COVID-19, подавляющим репликацию коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials (перевод - lenta.ru).

Исследователи продемонстрировали, что фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов — сигнальных белковых молекул, синтезируемых лейкоцитами. Цитокины участвуют в иммунном ответе и при избыточных количествах, наблюдаемых при цитокиновом шторме, способны спровоцировать смертельно опасное системное воспаление. Каталаза также может защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.

Кроме того, эксперименты показали, что каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что ученые Вашингтонского университета создали препарат из смеси антител, полученных от выздоровевших пациентов с COVID-19, которая эффективно распознает и блокирует механизм заражения пандемическим коронавирусом и не дает ему проникнуть в клетки.

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