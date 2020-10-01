В Гродно судят известного врача, который выходил с иконой на улицы города и молился 1.10.2020, 11:01

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Александр Цилиндзь

Фото: Катерина Гордеева / TUT.BY

Поддержать его пришли десятки человек — в том числе католический и православный священники, а также протестантский пастор.

В Гродно судят известного в городе сосудистого хирурга. Александр Цилиндзь выходил на улицу с иконой и крестом и молился за мир в Беларуси. На мужчину составили протокол за участие в несанкционированной акции. Судебное заседание должно было пройти 30 сентября, однако оказалось, что документы по административному делу в суд Октябрьского района еще не поступали. Тем не менее поддержать врача пришли около 40 человек — в том числе католический и православный священники, а также протестантский пастор, сообщает tut.by.

Александр Цилиндзь — сосудистый хирург. Он работает в Гродненской университетской клинике. Стаж в медицине — более 30 лет.

Утром 30 сентября около здания суда Октябрьского района города собралось около 40 человек, чтобы поддержать врача. Люди говорят, что Александр «шчыры вернік ды проста вельмі добры і сумленны чалавек». Видя, что происходит в Гродно и стране, он, мол, не смог остаться равнодушным, поэтому и стал выходить на улицы города с иконой и молитвой. Александр в это время скромно улыбается.

Протокол на хирурга составили за «участие в несанкционированном массовом мероприятии».

— Але я не ўдзельнічаў. Я стаяў і маліўся. Буду гэта даказваць у судзе, — говорит врач и рассказывает, что его не задерживали ни на одной из акций. Фото, где он стоит с крестом и иконой, правоохранители увидели в интернете. — Вось і вызвалі. Саставілі пратакол.

Пока не известно, когда будет рассмотрение его административного дела. Постояв некоторое время около суда, собравшиеся разошлись.

А в Лиде на днях суд рассматривал административное дело в отношении местной верующей Ирины Бернатской. Женщину судили все по той же статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», однако суд отправил документы на доработку, сообщает сайт Katolik.life.

Подробности порталу рассказала дочь Ирины — Вероника. По ее словам, женщины в Лиде вышли на акцию против насилия 12 августа.

— Они собрались около костела. Женщины из сообщества «Маці ў малітве» решили начать молиться за Беларусь Помпейской Новенной (в католичестве молитвенная практика, основывающаяся на молитве Святого Розария, читается в течение 54 дней). Все те дни, когда они молились, рядом ездили патрульные машины и предупреждали о несанкционированном мероприятии. Снимали на камеры, однако протоколы на женщин, которые молились, не составляли.

1 сентября к женщинам приехала милиция. Всех начали снимать на видеокамеру.

— Верующие начали отворачиваться, спорить. Подошли мужчины, милиция стала их задерживать. Люди пробовали конструктивно поговорить: на каком основании происходят задержания и почему женщинам нельзя собираться около костела. Меня сразу отметили как ту, которая задает провокационные вопросы. Я заступилась за мужчину, которого без причины схватили. Прибежали женщины, которые молились, с ружанцами (католические молитвенные четки). Моя мама и еще одна верующая просто подняли эти ружанцы на уровень глаз милиционеров и стали говорить про совесть, про грех.

В итоге на Ирину составили четыре протокола.

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