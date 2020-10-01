Как выглядела бело-красно-белая форма белорусских спортсменов начала 90-ых 1.10.2020, 12:41

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У жительницы Барановичей сохранился костюм, в котором гимнасты выступали на соревнованиях в те годы.

У жительницы Барановичей Алены сохранился спортивный костюм, в котором барановичские гимнасты выступали на соревнованиях в начале 90-х годов. Его фото девушка прислала в редакцию intex-press.by.

«Смотрите, какая мастерка завалялась у меня на даче. Еще с тех времен, когда спортсмены выступали под этим флагом», – такими словами сопроводила фото с изображением формы, украшенной бело-красно-белыми флагами, жительница Барановичей Алена.

Мастерку девушка когда-то получила в подарок от своих друзей-гимнастов: в такой форме они выступали на соревнования в начале 90-х годов. Со временем вещи поистрепались и были благополучно забыты. Однако в свете последних политических событий Алена вспомнила о том, что на форме был изображен бело-красно-белый флаг, и решила ее отыскать.

– Каким-то чудом этот костюм сохранился на даче. Вид у него, конечно, уже не тот, чтобы носить. Просто вспомнила, что на форме бело-красно-белый флаг, нашла ее и сфотографировалась для себя и друзьям показать, – говорит девушка.

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