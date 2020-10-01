Активистам «Европейской Беларуси» предъявили обвинение

Активистам «Европейской Беларуси» предъявили обвинение3
- 1.10.2020, 18:18
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Евгений Афнагель, Павел Юхневич и Андрей Войнич находятся в СИЗО №1 на Володарского.
Координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю и Андрею Войничу сегодня предъявили обвинения по ч. 2 ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках).
Активист Павел Юхневич также остается под стражей, по всей видимости ему также было предъявлено обвинение.
Они находятся в СИЗО №1 на Володарского.
Пишем письма, чтобы поддержать политзаключенных:
СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030