Скупка валюты в Беларуси продолжается

Скупка валюты в Беларуси продолжается1
- 10.10.2020, 16:47
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Население Беларуси скупает иностранную валюту уже 10 месяцев подряд и в исторически рекордных объемах.
Превышение суммы купленной физическими лицами наличной и безналичной валюты над суммой проданной за месяц валюты началось еще в декабре прошлого года и длится все 9 месяцев 2020-го, и за это время приобретено на чистой основе почти $1,6 млрд, пишет infobank.by.
Хотя в предыдущие 5 лет, наоборот, белорусы больше продавали валюты, чем покупали, создавая чистое ее предложение, и объем этого чистого предложения достигал даже наибольших в истории величин. А в этом году уже чистый спрос населения на валюту бьет исторические рекорды.
Так, за январь-сентябрь 2020-го физические лица купили иностранной валюты больше, чем продали, на $1,551 млрд: такого значительного чистого спроса на валюту со стороны населения в этом периоде года еще не было ни разу. Причем не только по абсолютной его величине, но и в процентах относительно оборота валютного рынка физических лиц (11,3%).
То есть, белорусы еще никогда не скупали столько валюты за первые 9 месяцев года, как в 2020-м. Хотя, конечно, главные объемы чистой покупки пришлись на коронакризисный март и, особенно, на август с сильнейшим политическим кризисом.
Рекордная чистая скупка валюты населением в этом году стала результатом выросшего до рекордного спроса на валюту при сильном падении предложения иностранной валюты со стороны физических лиц с прошлого года.
За январь-сентябрь 2020-го населением Беларуси:
продано иностранной валюты – на $6,063 млрд, на 16,0% меньше, чем в январе-сентябре 2019-го
куплено иностранной валюты – на $7,614 млрд, на 14,8% больше, чем за этот же период год назад.
По сумме проданной населением валюты за первые 9 месяцев года сегодняшний, 2020-го, объем – наименьший за 4 года, а вот по сумме купленной физлицами иностранной валюты за январь-сентябрь 2020-й стал исторически рекордным, превысив предыдущие, 2013 и 2014 годов, максимумы.
В годовом формате, суммой за 12 последних месяцев, идет быстрый прирост чистой покупки иностранной валюты: за время с октября 2019-го по сентябрь 2020-го она составила уже $1,541 млрд – это наибольшая сумма за 6 лет.
Хотя еще 3 года назад был достигнут исторически рекордный объем 12-месячной чистой продажи – $2,394 млрд. То есть за эти 3 года сальдо валютного рынка физлиц изменилось с наибольшего в истории чистого предложения иностранной валюты до наибольшего за 6 лет чистого спроса на нее.
При этом в зону чистой покупки скользящее годовое сальдо валютного рынка физлиц вошло только шесть месяцев назад, и, судя по такой динамике, в ближайшее время оно будет только нарастать.
Хотя до рекордного объема чистой покупки, который составил $2,685 млрд в 2014 году, еще далеко.
Такая негативная динамика сформировалась из очень быстрого роста валовой покупки валюты населенинем в последние 3 года при более медленном росте валовой ее продажи, а в последние 6 месяцев – вообще ее падения.
За последние 12 месяцев, с октября 2019-го по сентябрь 2020-го, населением Беларуси:
продано иностранной валюты – на $8,608 млрд
куплено иностранной валюты – на $10,150 млрд.
Рекордная годовая сумма проданной населением иностранной валюты была совсем недавно, перед падением, а купленной – в 2014 году.
Исторические максимумы валютного рынка физических лиц такие:
объем проданной за 12 месяцев иностранной валюты – $9,938 млрд
объем купленной за 12 месяцев иностранной валюты – $11,517 млрд.
Правда, в сентябре ситуация здесь заметно улучшилась: со стороны населения выросло предложение иностранной валюты, а спрос на нее сильно сократился.
Так, в сентябре физическими лицами продано иностранной валюты больше, чем в августе, на $87 млн (на 14,5%). И прирост отмечен и в наличном и в безналичном секторах.
В то время как куплено населением иностранной валюты в сентябре на $481 млн (на 39,4%) меньше, чем в августе. И также падение произошло и в наличном и в безналичном секторах.
Очевидно, на покупку иностранной валюты в августе была израсходована основная часть «свободных» белорусских рублей, оставив минимум налички и денег на карточках для текущих расходов до следующей зарплаты, а также часть сбережений со срочных BYN-вкладов, если имелось такое желание и, главное, возможность, ведь большая часть депозитов – безотзывные.
Так, за август остатков средств населения на банковских карточках (на переводных BYN-депозитах) стало меньше на 705 млн BYN, а на срочных BYN-вкладах физлиц, где денег наполовину больше – только на 271 млн BYN.
Поэтому в ближайшее время повторения августовской ситуации с огромной суммой чистой покупки не повторится – просто у населения уже нет столько «свободных» белорусских рублей. Но и кардинального улучшения по сравнению с сентябрьским, намного лучшим, чем в августе, результатом тоже не будет.
Так что скупка иностранной валюты продолжится, и как следствие давление на курс рубля будет расти.