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Иностранные инвестиции в Россию рухнули в пять раз

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  • 14.10.2020, 12:39
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Иностранные инвестиции в Россию рухнули в пять раз

Реальный сектор российской экономики остается токсичным в глазах иностранцев.

Поток иностранных инвестиций в российскую экономику схлопнулся на фоне обвала цен на нефть, рецессии и нарастающих геополитических рисков, пишет finanz.ru.

За июль-сентябрь нерезиденты вложили в реальный сектор РФ 3,1 млрд долларов - в 3 раза меньше, чем за тот же период год назад, следует из данных ЦБ по платежному балансу за третий квартал. Накопленным итогом за 9 месяцев приток зарубежных денег в бизнес на территории РФ стал меньше в 5 раз - 4,7 млрд долларов против 24,2 млрд год назад.

Реальный сектор российской экономики остается токсичным в глазах иностранцев, и этот же статус приобретают российские ценные бумаги.

Отток капитала из акций российских компаний, по данным ЦБ, продолжается с начала года практически без остановок: за 9 месяцев нерезиденты избавились от портфельных инвестиций на 3 млрд долларов.

Российский госдолг тем временем также теряет привлекательность как источник спекулятивного дохода на высоких процентных ставках. Если в первой половине года нерезиденты вложили 1,8 млрд долларов в облигации федерального займа, то в третьем квартале начали продавать (на 0,7 млрд долларов).

Общий отток частного капитала из России по итогам января-сентября ускорился в 1,6 раза - до 35,5 млрд долларов.

Зарубежный бизнес резко сократил свое присутствие в России в 2014 году: из реального сектора было спешно эвакуировано 180 млрд долларов, или 38% всех прямых инвестиций.

Начиная с 2015-го иностранцы постепенно возвращались на российский рынок, однако к досанкционным уровням так и не вернулись: на 1 апреля 2020 года в капитал российских компаний было вложено 398 млрд долларов зарубежных денег против 410 млрд на начало 2014-го.

Попытка развернуть экономику на восток в надежде на китайские деньги закончилась провалом: на КНР по-прежнему приходится меньше 1% от общего объема прямых иностранных инвестиций, причем сумма сокращается - 2,3 млрд долларов (на октябрь прошлого года) против 4,5 млрд в 2014 году.

Иностранцы не инвестируют в Россию, но и сама Россия не спешит инвестировать в себя. Сейчас инвестиции составляют примерно 23% ВВП, а для роста нужно минимум 30%, указывает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

По итогам второго квартала Росстат зафиксировал обвал инвестиций на 11,7%, и это «еще хороший результат», говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: в кризис 2008-09 гг падение превышало 19%.

Для роста государство должно больше тратить и меньше вытягивать ресурсов в виде налогов, считает Миркин. Но оно предпочитает копить гигантские резервы на «черный день», и даже когда он наступает, отказывается распечатать «кубышку».

«В итоге - слабая экономика. Она нуждается в глубокой технологической модернизации. У нас огромные продуктовые пустоты и очень мелкая финансовая система. Мы каждый год отстаем от мира. Настоящая подушка безопасности - не избыточные резервы, а быстрый рост», - отмечает Миркин.

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