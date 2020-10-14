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В украинском селе, за которое сражался Василь Быков, ему открыли мемориальную доску

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  • 14.10.2020, 15:30
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В украинском селе, за которое сражался Василь Быков, ему открыли мемориальную доску

В Великой Северинке белорусский писатель был ранен.

В украинском селе Великая Северинка недалеко от Кировограда открыли мемориальную доску, посвященную Василю Быкову. Об этом событии, пишет kp.by.

- В январе 1944 освобождал наше село от нацистских захватчиков, - написано на мемориальной доске. На ней также перечислены три произведения Быкова, в которых упоминается село, и приводится цитата писателя о втором рождении в этих местах.

В боях за эту деревню Василь Быков был тяжело ранен и даже считался погибшим. Здесь имя писателя в почете. В селе есть улица, названная в честь писателя, школьный музей и угол в сельской библиотеке.

На мемориальной доске также упоминается, в каких произведениях Василя Быкова фигурирует название села. Это «Долгая дорога домой», «Мертвым не больно», «Обелиск в Северинке».

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