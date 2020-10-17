Медики выяснили, какие тканевые маски так же эффективны против коронавируса, как и медицинские 17.10.2020, 8:15

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Австралийские врачи провели исследование в одной из вьетнамских клиник.

Исследование в одной из вьетнамских больниц показало, что двуслойные тканевые маски защищали персонал от инфекций столь же эффективно, как и специальные медицинские — правда, для этого их нужно было регулярно стирать в прачечной. Отстиранные вручную тканевые маски защищали от вирусов хуже. Результаты исследования опубликовал научный журнал BMJ Open.

«С медицинскими масками все просто: они одноразовые и после первого же использования вне зависимости от времени носки их нужно выкидывать. Тканевые маски можно использовать много раз, но нужно помнить, что маску надеваем только один раз, потом ее надо постирать, сколь ни заманчивой кажется идея носить ее несколько дней подряд», — рассказала профессор Рейна Макинтайр, один из авторов исследования, профессор Университета Нового Южного Уэльса (Австралия).

В ходе исследования часть персонала одной из больниц Ханоя носила двуслойные тканевые маски, а другая часть — стандартные медицинские. Тканевые маски при этом стирали после каждого использования. Часть участников исследования делала это вручную, а другая часть — в больничной прачечной. Оказалось, что отстиранные в прачечной тканевые маски столь же эффективно защищали медиков от инфекций, как и медицинские. Однако со временем они теряли свои свойства.

При этом ручная стирка, даже с использованием дезинфекторов, помогала гораздо хуже: после нее эффективность тканевой маски была вдвое ниже, чем у медицинской. «Тканевые многоразовые маски нужно стирать в стиральной машине при температуре не меньше 60 °C. В этом случае достаточно использовать обычный порошок. Сейчас есть много тканевых масок всех расцветок и конструкции, но ключом к защите от коронавируса остается аккуратная стирка после каждого, даже кратковременного использования», — считает ученый.

«Конечно, вряд ли каждый из нас, просто перемещаясь по городу или будучи в общественном транспорте, окажется в условиях высокой вирусной нагрузки. Но поскольку коронавирус нового типа — это очень заразный и малоизученный вирус, важно принять все возможные меры предосторожности», — заключила Макинтайр.

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