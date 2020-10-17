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Возле Софийского собора в Полоцке перестал течь легендарный источник

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  • 17.10.2020, 15:23
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Возле Софийского собора в Полоцке перестал течь легендарный источник
Фото: Радыё Рацыя

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Вторую неделю не течет в Полоцке на Верхнем замке возле Софийского собора легендарный источник. Это особый историко-культурный объект, известный с давних времен, сообщает «Радыё Рацыя».

Историк и археолог Сергей Тарасов объяснил, как источник мог появиться на высокой горе: «К большому удивлению здесь высокие грунтовые воды, так называемая верховодка. Вот буквально два метра, максимум два с половиной, и пойдет вода. Тот святой источник, который внизу, это и есть та самая верховодка. Это никакая ни минеральная вода, она даже не слишком чистая, там много железа. Но тем не менее – это верховодка».

Очевидно, водоносный слой был поврежден во время каких-то строительных работ. Сегодня строительные работы на Верхнем замке ведутся только на территории бывшей Красной больницы, в этом комплексе зданий власти предполагают разместить кадетское училище.

Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
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