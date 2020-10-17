В Минске сносят троллейбусное депо, с которого началось трамвайное движение города 4 17.10.2020, 21:56

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Этот объект был важным памятным местом, частью истории города.

Этот объект не имел официального статуса архитектурной или исторической ценности, но был важным памятным местом, частью истории города. Примерно три года назад комплекс старинных построек из красного кирпича в районе площади Победы продали через аукцион. Триумфатором аукциона стала компания «А-100 Девелопмент», до этого осваивавшая земли Минского района. Вскоре на этом месте начнут возводить современный жилой комплекс. А депо №1 больше не будет, передает onliner.by.

Работы на этой площадке начались в июле этого года. Территорию огородили высоким забором, горожане заметили на площадке технику. Сегодня же директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик опубликовала в Instagram снимок, на котором экскаватор разбирает одно из зданий. «Оставлю здесь кусочек истории», — написала она.

В компании пока решили не комментировать происходящее и только заявили, что работы идут по плану, а более подробная информация будет озвучена позже.

фото: realt.onliner.by

фото: realt.onliner.by

фото: realt.onliner.by

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