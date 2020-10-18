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Лукашенко «напомнил» белорусам, что они − потомки народных мстителей

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  • 18.10.2020, 22:23
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Лукашенко «напомнил» белорусам, что они − потомки народных мстителей
фото: naviny.media

Как прошел многотысячный Партизанский марш по улицам и проспектам Минска.

Очередная воскресная акция − Партизанский марш − вновь собрала десятки тысяч сторонников перемен в Минске, несмотря на холодную погоду и попытки силовиков не допустить сбора людей, пишет naviny.by.

Это был уже десятый по счету воскресный марш после президентских выборов. Впервые он проходил в отдалении от центра города − на Партизанском проспекте. "Мы, потомки белорусcких партизан, пройдем мирным маршем по Партизанскому проспекту и выразим солидарность с рабочими заводов", − говорилось в анонсе марша.

Примерно за час до начала акции, как всегда, закрылись станции метро, на которых можно было добраться до объявленного места сбора. Туда было стянуто большое количество силовиков и военной спецтехники. Тем не менее, участникам марша удалось из разных микрорайонов добраться до Партизанского проспекта и объединиться в колонну. К 15.00 на проспекте собралось несколько тысяч демонстрантов, которые вышли на проезжую часть и двинулись вперед. По ходу движения колонны к ним присоединялись другие участники. Люди скандировали "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам!", "Лукашенко в автозак", "Пошел вон", "Хабаровск, привет" и другие лозунги.

Несмотря на единичные задержания, многотысячная колонна демонстрантов беспрепятственно дошла до универмага "Беларусь", где милиция через громкоговоритель стала предупреждать их о незаконности проведения акции. Люди двинулись дальше, но в районе станции метро "Автозаводская" проспект перекрыли силовики с водометами.Решив не обострять ситуацию, демонстранты развернулись и пошли в обратном направлении. С Партизанского проспекта они свернули в микрорайон Серебрянка и по проспекту Рокоссовского дошли до улицы Плеханова. Там колонна разделилась на две части: большинство продолжили движение вперед, другие направились по Плеханова в сторону Партизанского проспекта. Основная часть демонстрантов, дойдя до пересечения проспекта Рокоссовского с улицей Малинина, стала расходиться. Примерно в 17.40 марш завершился.

Уличные акции сторонников перемен прошли сегодня и в других городах страны. Правозащитники сообщают о более 60 задержанных − в Минске, Бресте, Витебске, Дзержинске, Светлогорске. Большинство задержаний зафиксировано в столице.

Фото: Андрей Шавлюго и Ольга Шукайло / БелаПАН

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