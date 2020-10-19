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В Пинске в знак протеста уволился судья

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  • 19.10.2020, 13:04
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В Пинске в знак протеста уволился судья

Алексей Пацко отказался судить людей по политическим статьям.

Как сообщает Telegram-канал «Мая краiна Беларусь», в пятницу был последний рабочий день в должности судьи уголовной коллегии Алексея Васильевича Пацко. Это именно тот единственный судья суда Пинского района и города Пинска, который не судил людей по «политической» статье (23.34 КоАП).

Боле того, сразу после выборов Алексей Васильевич написал заявление об увольнении, но из-за процедуры назначения и увольнения судей в Беларуси (только через ууказ Лукашенко), ему пришлось ждать соответствующего распоряжения почти два месяца.

«И в этот период он не вынес ни одного «политически мотивированного» решения, принципиально вел только уголовные дела, причем рассматривал дела как свои, так и той судейской троицы, которая в ударном режиме занималась репрессиями в отношении протестующих граждан.

У Пацко А.В., теперь уже бывшего судьи, трое маленьких детей, и даже этот факт не заставил человека поступиться своей совестью и репутацией», — пишет Telegram-канал.

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