Стали известны подробности пожара на китайском ЦКК в Светлогорске 7 19.10.2020, 13:40

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Местные жители говорят, что в городе дышать стало еще тяжелее.

Стало известно, что в 10:38 спасатели выехали к месту ЧС. Возникло открытое горение крыши резервуара на участке приготовления таллового масла. Погиб сотрудник сторонней организации, который проводил ремонтные работы на данном резервуаре. В данный момент спасатели ликвидируют возгорание и охлаждают соседний резервуар, пишет телеграм-канал NEXTA.

Тем временем, местные жители передают, что в городе загрязнён воздух сильнее чем обычно, дышать стало ещё тяжелее.

Телеграм-канал напоминает, что комбинат строился китайским застройщиком с привлечением кредита Эксимбанка Китая. После многочисленных жалоб местных жителей на неприятный запах, удушье, тошноту, першение в горле, рвоту после ввода предприятия в эксплуатацию, местные власти и представители завода подтвердили факт выбросов, но назвали их временными и связали это с вынужденной наладкой оборудования. В 2019 году в сеть попали фотографии обрушившейся крыши в одном из новых цехов — тогда руководство комбината заявило, что проводится плановый ремонт крыши. А в этом году на комбинате во время ремонтных работ прорвало трубу с горячей щелочной смесью, из-за чего два человека получили тяжёлые ожоги, а позже один из них скончался в больнице в Минске.

Проклятый завод смерти.

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