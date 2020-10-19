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Ученые выяснили, почему муравьи такие сильные

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  • 19.10.2020, 14:07
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Ученые выяснили, почему муравьи такие сильные

Муравьи считаются одними из самых успешных живых существ.

Международная группа ученых сделала рентгеновские снимки грудной клетки муравьев и изучила их мышцы и внутренний скелет. В результате исследователям удалось выяснить, почему эти насекомые такие сильные. Оказалось, что сила муравьев связана с потерей способности летать, сообщает zn.ua.

Муравьи считаются одними из самых успешных живых существ, они распространены во всех климатических зонах. Обычно ученые изучают социальность муравьев – их способность работать в команде, которая является одним из основных факторов успеха этих насекомых. Исследователи также изучали внешнее строение муравьев, но не уделяли внимания внутреннему устройству их организма.

В ходе же нового исследования ученые сосредоточили свое внимание на том, как строение мышц грудной клетки муравьев влияет на их способность перетаскивать тяжести. Известно, что рабочие муравьи произошли от летающих насекомых. А также то, что способность к полету накладывает определенные ограничения на организм. Так, у летающих насекомых мышцы крыльев занимают довольно большую часть грудной клетки — в некоторых случаях более половины ее площади. Поэтому другим мышцам отводится меньше места.

Если исключить способность к полету, освободится потенциал для других мышц. Поэтому ученые посчитали, что рабочие муравьи развили свою силу «в обмен» на способность к полету. Чтобы найти подтверждение этому, исследователи изучили подробности строения грудной клетки бескрылых рабочих особей и королев двух видов муравьев.

Насекомых подвергли компьютерной томографии с очень высоким разрешением, на основе которой ученые создали 3D-модели грудных клеток насекомых. Вывод подтвердил гипотезу: муравьи стали сильными из-за того, что потеряли способность к полету. Как оказалось, их мышцы увеличены в объеме, изменилась и геометрия мышц шеи, а также крепление мышц.

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