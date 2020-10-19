Синоптики: Еще пару дней будет холодно, а потом все изменится 19.10.2020, 14:46

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Какой будет погода на рабочей неделе.

По температурному режиму сейчас погода в Беларуси на 1−4 градуса ниже климатической нормы. Однако уже в ближайшие дни ситуация начнет меняться. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

20 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ветер западный умеренный, по северо-восточной половине порывистый, в дневные часы в отдельных районах Витебской и Могилевской областей сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5 ºС, максимальная днем +5…11 ºС.

Со среды, 21 октября, ситуация начнет меняться. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью в северных, утром и днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0…+7 °С, максимальная днем +5…11 °С, по югу и западу страны +12…13 °С.

В четверг холодный воздух покинет территорию страны. Ожидается облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики, днем местами по стране кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый, по северу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4…10 ºС, днем +11…17 ºС, по югу и западу страны до +18… 19 ºС.

23 октября, в пятницу, атмосферное давление подрастет, уменьшится количество облаков. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный ночью умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5…11 °С, максимальная днем +9…15 °С, по югу до +17 °С.

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