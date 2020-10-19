Эксперт рассказал, чем опасен взрыв, случившийся на Светлогорском ЦКК 4 19.10.2020, 15:16

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Низкоконцентрированные газы могут сказаться на здоровье местных жителей.

Сегодня в Светлогорске на целлюлозно-картонном комбинате произошел взрыв и пожар на ёмкости с талловым маслом, в результате чего один работник погиб, другой получил травмы и госпитализирован, пишут «Сильные новости».

Эксперт в области изменения климата и охраны атмосферного воздуха Андрей Пилипчук проанализировал ситуацию и рассказал, чего следует опасаться местным жителям.

«На фото в центре виден содорегенерационный котел. На основании белого цвета дыма из высокой трубы (справа здания) можно заключить, что котел работает на 35-50% нагрузки на природном газе. Белый дым в основании трубы (внизу левее высокой трубы) — это пар, из-за него не видно трубы факела обезвреживания высококонцентрированных газов малого объема. Труба факела видна с других снимков, но снимки достаточно плохого качества, невозможно определить работает ли факел обезвреживания ВКМО. Белый дым из низкой оцинкованной трубы (слева здания) — это прямой сброс низкоконцентрированных газов большого объема без их обезвреживания и очистки, из чего также следует, что содорегенерационный котел работает на нагрузке менее 55% (менее 160 тонн пара в час), черный щелок на котле не сжигается», — рассуждает Андрей.

Эксперт утверждает, что низкоконцентрированные газы большого объема (метилмеркаптан, этилмеркаптан и диметилдисульфид в концентрации 83 мг/м3 (в пересчете на серу)) сейчас напрямую без очистки выбрасываются в атмосферный воздух.

Андрей Пилипчук подробно рассказал, чем опасны низкоконцентрированные газы и как это может сказаться на здоровье.

«Технологически в результате варки щепы получается два продукта: небеленая целлюлоза и низкоконцентрированный черный щелок (растворен лигнин и другие продукты) с температурой 112 градусов. Низкоконцентрированный черный щелок подается на выпарные колонны, где образуется два потока — газовая смесь высококонцентрированных газов малого объема (ВКМО) и загрязненный конденсат (очень высокая концентрация растворенных летучих веществ).

ВКМО с отпарной колонны загрязненного конденсата и с блоков выпарки низкоконцентрированного черного щелока направляются либо в горелку содорегенерационного котла (только когда он работает на щелоке) либо в резервную горелку (факел). Другими словами, при аварийных ситуациях существует система факельного обезвреживания ВКМО. На фото определить работает ли факел невозможно, он скрыт за паром около большой трубы.

Низкоконцентрированные газы большого объема (НКБО) образовываются на трех основных технологических стадиях — конденсация газов варочного котла, промывка небеленой целлюлозы, выпарка черного щелока. Особенностью данных газов является очень высокая влажность и они не могут по технологии сжигаться в содорегенерационном котле, пока он не достиг мощности 55% при работе на щелоке. Система факельного обезвреживания НКБО отсутствует. При нормальном технологическом режиме НКБО подмешиваются в третичный воздух, направляемый для поддержания процесса горения в содорегенерационный котел, только при его работе на черном щелоке, и соответственно, если котел работает на природном газе, то все НКБО с трех технологических стадий заводятся в отдельную трубу и напрямую без очистки выбрасываются в атмосферный воздух, какой-либо системы очистки или резервного сжигания этих газов не предусмотрено.

Метилмеркаптан — бесцветный горючий газ с резким неприятным запахом, в 1,7 раза тяжелее воздуха, образует с воздухом взрывоопасные смеси.Предельно допустимая концентрация в воздухе населенных пунктов 0,00001 мг/м3. Порог восприятия запаха 0,0001-0,0003 мг/м3. Опасен при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу. При концентрации свыше 20 мг/м3 возникает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, тошнота, головокружение, в тяжелых случаях судороги, наркотическое опьянение».

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