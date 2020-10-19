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Солигорск поддержал сегодняшний Марш мудрости

  • 19.10.2020, 20:53
  • 1,043
Солигорск поддержал сегодняшний Марш мудрости

Фотофакт.

Солигорск поддержал сегодняшний Марш мудрости. Солигорчане поблагодарили бабушек и дедушек за участие в акции протеста.

«Спасибо вам большое, наши дорогие участники Марша мудрости! Бесконечно гордимся и любим! Вы такие молодцы, такие сильные, смелые и красивые! Вы очень, очень важны в нашей мирной борьбе за правду! Жыве Беларусь! Спасибо!» - написали Charter97.org жители Солигорска.

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