«Она смело может называть себя лучшей баскетболисткой Беларуси» 2 2.10.2020, 12:51

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Елена Левченко

Фото: fiba.com

Коллеги — о Елене Левченко.

Арестованная на 15 суток баскетболистка Елена Левченко — одна из самых успешных в истории белорусского спорта. Она дважды выступала за Беларусь на Олимпийских играх и единственная из белорусок сражалась в финале женской НБА.

Журналист tut.by Виктория Ковальчук спросила у коллег Левченко по легендарной сборной Анатолия Буяльского, какой она была на площадке и вне ее, и почему спортсменка из Гомеля — топ белорусского баскетбола.

Марченко: «Дружба с ней — честь для меня. Я бы хотела быть похожей на Лену»

Наталья Марченко — лучшая разыгрывающая чемпионата Европы по баскетболу 2007. Елену Левченко она называет одной из самых близких своих подруг.

— Мы познакомились с Леной в училище олимпийского резерва. Она младше меня на четыре года. Для баскетбола это много: когда она пришла в РУОР, я уже была старожилом (улыбается).

Не скажу, что я взяла над ней шефство, но мое амплуа подразумевало, что я руковожу игрой центровых и расставляю их по местам. Поэтому Лене от меня первое время доставалось (улыбается). Но я никогда не была для нее ментором. С первого дня в РУОР трудолюбием и дисциплиной она доказывала всем свою состоятельность. И с тех пор сама является для меня примером.

Своей карьерой Лена показала, как обычный человек из Гомеля с определенными физическими данными может достичь невиданных для белорусского спорта высот. Она доказала, что, несмотря на множество операций и долгие реабилитации, возможно стать самой титулованной на сегодня белорусской баскетболисткой.

Для меня Левченко — пример профессионализма и отношения к делу. Думаю, она могла бы состояться в любой профессии. И вдвойне приятно, что Лена выбрала наш любимый баскетбол.

Особенно меня восхищало отношение Лены к сборной. Конечно, попадать в национальную команду — это почетно и престижно, но это не приносило нам никаких финансовых благ. При этом мы, в том числе и Лена, приезжали играть за сборную с радостью, хоть и многим жертвовали.

Я знаю, что Лена прилетала в нацкоманду даже травмированной, но всегда хотела помочь сборной, особенно когда мы играли под руководством Буяльского. Ее не нужно было просить об этом дважды.

Наталья отмечает, что нисколько не сомневалась: Левченко с ее характером и внутренними убеждениями станет одним из лидеров движения за солидарность спортсменов, которое организовалось после выборов.

фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Лена настолько принципиальный, честный и преданный человек, что для нее естественно отстаивать свои права и права людей. В день ее задержания наш общий знакомый написал мне: «Наташа, она села за всех нас». А у меня до сих пор язык не поворачивается сказать, что она села. В эту информацию как-то не верится, это сюр.

Я бы никогда не подумала, что уважаемый атлет, женщина, гражданин своей страны может попасть под такую показательную порку… Мне за нее очень обидно.

— Вы с Еленой близкие подруги. Учитывая ее смелые высказывания в последние месяцы, вы просили ее быть осторожнее и думать о своей безопасности?

— Мне не оставалось ничего, кроме как волноваться за нее (улыбается). Конечно, просила ее беречь себя, но она лишь отвечала: «Наташа, я все понимаю, но нужно быть честной с собой и в ладах со своей совестью». Мне это тоже понятно, и здесь я с ней солидарна.

Мы разговаривали с Леной вечером накануне ее запланированного вылета. Она осознавала, какие могут быть последствия ее активностей. Но не думаю, что ожидала задержания прямо в аэропорту. У человека ведь до последнего есть надежда, что мы живем в цивилизованном мире.

— Объясните для тех, кто пристально не следит за белорусским баскетболом, почему Елена Левченко — это топ?

— Я считаю, что она очень недооцененная медиаперсона в белорусском спорте. Лена оттрубила шесть сезонов в Китае, и это при том, что там в командах разрешен всего один легионер, который драфтуется. Чтобы подписать в Китае контракт, недостаточно хорошей работы агента.

Ты должен обладать определенными лидерскими и статистическими качествами, отличаться отношением к делу. Играть там тяжело и физически, и психологически, потому что за хороший контракт с тебя требует вдвойне. Дружба с ней — это честь для меня, и я бы хотела быть похожей на Лену.

— Как вы и ваше окружение отреагировали на ее задержание?

— Конечно, мы все очень переживаем. В среду мне писали мои приятели, которые не знакомы с Леной лично: «Наташа, как мы можем помочь? Куда везти передачу?». Белорусы настолько неравнодушны, и это очень радует!

Думаю, за последние месяцы Лена для многих раскрылась по-новому: как лидер и сильная женщина. Когда мы посмотрели видео из зала суда, услышали ее голос, поняли: она держится молодцом.

На каждом этапе жизни Лена очень многое делала для страны — и в спортивном, и в социальном, и в гражданском плане. И я очень горжусь, что мне выпала честь вместе выступать с ней на площадке. То, что Лена делает сейчас, на мой взгляд, уже гораздо больше, чем патриотизм. Это не просто исполнять гимн перед матчем.

— Вам страшно за нее?

— Конечно, мы все волнуемся. Но я не знаю, на что рассчитывали люди, которые выполняли приказ о ее задержании. Они еще больше всколыхнули общественность этим арестом. Левченко самый неудачный выбор для показательного процесса. Они не на того напали — силе воли Лены позавидует любой мужчина. И меня это успокаивает.

Мы с ней не так давно ужинали и говорили о том, что Лена подзастряла в Беларуси: сначала из-за коронавируса, затем после выборов. И вдруг она сказала: «Значит так должно было случиться. Я нужна своей стране и сейчас должна быть дома».

Она очень сильная. И я мечтаю, чтобы однажды Лена написала книгу — пособие для молодого поколения женщин и юных атлетов. А ее задержание и арест будут в ней отдельной главой.

Снытина: «Невероятный народ точно заслуживает такую невероятную баскетболистку»

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина отметила, что большая часть ее карьеры состоялась именно благодаря поддержке Елены Левченко.

Фото: fiba.com

— Лена удивительный человек. Когда мне было 20−22 года, я почерпнула от нее очень много информации. Лена была первопроходцем в женской НБА, училась в Америке и уже тогда обладала очень большим запасом знаний, как быть спортсменом высшего уровня.

Лена перенесла десятки операций на коленях. Обычный человек после такого, конечно, смог бы ходить, но очень трудно представить, что кто-то после всего случившегося смог бы играть в баскетбол на таком уровне. А она смогла!

Благодаря своим стремлениям и внутренней силе Лена всегда преодолевала все трудности. Она просто по жизни знала, чего хочет. И именно упорством и тяжелейшим трудом заработала все регалии и свое имя. Сегодня она спокойно может называть себя лучшей баскетболисткой Беларуси.

— Почему ее называли одним из лидеров сборной?

— Ее лидерские качества проявлялись всегда: и на площадке, и в раздевалке. Когда надо было взбодрить команду, она могла просто наорать на нас — как вариант (улыбается). Это обычное воздействие на спортсмена. Когда у нас не шла игра, Лена смело брала все в свои руки и помогала девчонкам настроиться, выйти из неудачной полосы.

Поэтому я вообще не удивлена, что сейчас именно она взяла слово и громко заявила свою гражданскую позицию.

Источник: @palasatka

— Можете вспомнить моменты, когда Левченко приезжала в сборную, даже если это шло вразрез с интересами ее клуба или здоровья?

— Несколько лет назад Лена играла в Китае, где соревновательный календарь отличается от европейского. Встречи национальных команд обычно играются в ноябре и феврале и не совпадают с регламентом китайской лиги. Но Лена за свой счет приезжала в сборную и играла за страну, идя на риск потерять контракт в китайском клубе.

Ну, а игр, на которые она выходила с травмами, просто не перечесть. Это уже не воспринимается так остро, потому что выходить на площадку с травмами — наши реалии. Можно сказать, перематываем пальцы тейпами и идем играть дальше.

— Какая Левченко вне баскетбольной площадки?

— Это человек, который меня всегда поддерживал. Своим спокойствием она помогала мне в разных жизненных ситуациях, не давала психовать и придавала уверенности.

Вообще, Лена очень жизнерадостная и разносторонняя: ей нравятся и мода, и музыка, и психология. Мы можем не видеться целый год, а потом встретиться и пять часов подряд разговаривать обо всем. Поэтому я уже скучаю (улыбается).

— Когда в последние месяцы вы наблюдали за ее активностью в публичном поле, было страшно за подругу?

— Первое чувство — это гордость за то, что она выбрала свою гражданскую позицию и следует ей. Мы разговаривали с ней несколько дней назад, обсуждали, что такой вариант развития событий [задержание] возможен. Морально она была готова ко всему и заранее заключила договор с адвокатом. Думаю, Лена знала, как себя вести.

С другой стороны, не знаю, можно ли к этому подготовиться. Но я уверена, что Лена даже в этой ситуации проявила себя с лучшей стороны.

И я хочу сказать, что наш народ, который каждый день выходит на протесты, точно заслуживает таких людей и таких спортсменов, которые где-то со страхом, где-то бесстрашно выходят и борются за свои права.

В день ее задержания мне написало несколько десятков, а может быть, сотня людей, которые спрашивали, как Лена и чем ей можно помочь. Это были спортсмены элитного международного уровня, ее друзья. Представьте, сколько иностранных клубов сменила баскетболистка Левченко и с каким количеством человек пересекалась за карьеру! Поддержка народа внутри страны и международной общественности колоссальная.

И я уверена, что Лена делала все для своего народа, а не против страны. Я никогда не думала, что однажды нам придется выбирать: ты баскетболистка национальной команды или гражданка своей страны. Сегодня нас по сути поставили перед таким выбором. На данный момент мы выбрали быть гражданами своей страны, которые делают что-то для народа и вместе с народом. Уверена, такой народ точно заслуживает такую невероятную баскетболистку!

Троина: «Дико, когда человека сажают в тюрьму за мнение. Не за убийство, не за кражу. Просто за мнение»

Еще одна подруга по национальной команде Елены — Татьяна Троина — назвала Левченко «помешанным трудоголиком в хорошем смысле этого слова».

— Елена самый целеустремленный и дисциплинированный спортсмен, если не из всех, кого я встречала, то в нашей сборной точно. Она работает над собой постоянно. Поэтому, когда она говорит, что сделала себя сама и добилась всего сама, даже когда перед ней закрывали все двери, этому сто процентов можно верить.

На вопрос, можно ли было назвать Елену Левченко лидером сборной Беларуси, Татьяна ответила:

— Баскетбол — игра командная. И в ней тяжело выжить индивидуалистам. Плюс тренер Буяльский выстроил систему игры в сборной так, что в ней не было акцента на каком-то одном или двух игроках. Мы все научились и приспособились играть командой.

Мне кажется, что у нас в лидерах побывали чуть ли не все игроки, что на самом деле хорошо. Это опять возвращает нас к вопросу о командной игре и роли каждого именно в нашей сборной.

Но Лену, конечно же, отличали ее достижения как в мировых клубах, так и в сборной. Ее индивидуальный результат — лучшая центровая чемпионата мира 2010, единственный белорусский игрок WNBA, статистика наконец.

— Какая Елена Левченко в обычном жизни?

— Я не буду выдумывать, что Лена мне такая подруга, как Марина Кресс. Мы не собираемся семьями, не проводим и не проводили много времени вместе вне площадки или вне сборов и тренировок. Но я Лену знаю с ее тринадцати лет, когда она попала к нам в сборную команду 1981 года рождения.

В жизни она такая же, как вы видите на площадке: очень сильная характером, отстаивает свое мнение, знает себе цену, не подлая, веселая, свободная, где-то капризная (улыбается). Не знаю подробностей, но знаю, что Лена помогает своей семье и близким.

— Как вы отреагировали на новости о ее задержании? Испугались за бывшую подругу по сборной?

— Я отреагировала на эти новости так, как, думаю, и все, кто за всю свою жизнь не сталкивался в Беларуси с тем, что сейчас происходит. Но я вдвойне в шоке, так как Лена — нечужой мне человек, несмотря ни на что, она — мой человек.

Дико, что в XXI веке невозможно высказать свое мнение, свою гражданскую позицию, не попав при этом в тюрьму, да еще будучи при этом человеком, представлявшим Беларусь — и представлявшим только с лучшей стороны — на мировых спортивных соревнованиях.

Белорусский баскетбол (не умаляя ничьих заслуг) знают в мире именно благодаря команде Буяльского. И у меня возникает диссонанс, когда человеку сначала присваивают государственные звания, принимают на работу, а потом этого же человека сажают в тюрьму за мнение. Ни за убийство, ни за кражу. Просто за мнение.

Кресс: «Она пример для людей, которые хотят чего-то добиться в жизни»

Экс-баскетболистка сборной Беларуси Марина Кресс отметила, что про Елену Левченко может сказать «только самое положительное».

— Она трудяга и пример для людей, которые хотят чего-то добиться в жизни. Этот человек действительно восхищает своим отношением к работе. Вся наша команда отличалась трудолюбием, а Лена была одним из ее лидеров. Она добивалась успехов, перенеся тяжелые травмы. Ей говорили заканчивать со спортом, а Лена в хорошем смысле слова наплевала на это и поставила перед собой цели и задачи, которых, как показывает время, добилась. Она просто молодец!

— Почему Елена Левченко действительно многое сделала для белорусского баскетбола?

— В баскетболе сложно выделить кого-то одного — это все же командная игра. Каждый турнир для нашей сборной был важен. Мы всегда оставались единой командой и при поддержке тренерского состава показывали результат.

Но когда Лена принимала участие и играла за сборную, у нас обычно был хороший результат. Многие, думаю, вспомнят чемпионат мира 2010 года, где ей дали приз как лучшей центровой турнира. Лена тогда отпахала так, что ее вклад был замечен всеми специалистами.

На вопрос, какая Левченко в личном общении, Марина Кресс ответила:

— Она достойный человек, который не подпустит кого угодно близко к себе. Не могу сказать о Лене ничего плохого. Да и вообще, вне баскетбольной площадки со всеми девчонками, с которыми играли, мы сохранили хорошие приятельские отношения.

Когда мы добивались результата, всегда любили собраться со сборной. Пускай это случалось не часто, потому что у всех были свои клубы, турниры, но наши встречи проходили очень душевно.

В последнее время, к сожалению, редко собирались тем составом. Всё как-то на смсках, на телефоне, а вот встретиться из-за эпидемиологической ситуации было сложно. Но мы все равно на связи, пусть и дистанционно.

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