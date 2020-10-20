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Кремль может «кинуть» Лукашенко

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  • 20.10.2020, 7:48
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Кремль может «кинуть» Лукашенко

Наступает критический момент для его режима.

Александру Лукашенко ко второй неделе ноября нужно добиться хотя бы видимости спокойствия в Минске, иначе «Кремль его кинет как дорогого в содержании».

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил журналист и политический обозреватель Иван Яковина. Он считает, что Москва может прекратить его финансирование, если протесты продолжатся.

«Лукашенко ко второй неделе ноября нужно добиться хотя бы видимости покоя в Минске. В этом случае он может рассчитывать на продолжение финансирования из Москвы. Путин на встрече в Сочи дал понять Лукашенко, что если тот не сможет за два месяца взять страну под свой контроль, то Кремль его кинет как дорогого в содержании, но абсолютно ненужного гауляйтера с нулевой легитимностью местного населения», — сказал он.

По словам Яковины, к Новому году в Беларуси может быть новый руководитель.

«Сам Лукашенко все это понимает. Он также понимает, что если 7 ноября Москва откажется официально поддерживать его режим, то он немедленно упадет, у него просто нет шансов остаться на плаву без финансовой, дипломатической и политической помощи со стороны России… Наступает момент, когда его режим оказался в смертельной опасности. И если рядовые омоновцы откажутся стрелять по толпе, то к Новому году в Беларуси будет уже новый руководитель. Лукашенко сейчас в отчаянии и в панике бросается от Путина к политзаключенным, пытаясь найти хотя бы у кого-то поддержку… Именно в этот момент в атаку на напуганный и деморализованный режим пошли сами белорусы», — сказал Иван Яковина.

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