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В Гонконге изобрели новое эффективное лекарство от коронавируса

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  • 20.10.2020, 8:37
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В Гонконге изобрели новое эффективное лекарство от коронавируса

Препарат еще более безопасен для организма, чем уже применяющиеся.

Ученые Гонконгского университета нашли новую противовирусную стратегию для лечения COVID-19. Кратко об исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology, рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что препарат ранитидина висмута цитрат (RBC), который применяется против язвы, также является эффективным средством против коронавируса SARS-CoV-2. RBC нацелен на коронавирусный белок геликазу Nsp13, который необходим для репликации вируса. Он вытесняет ионы цинка, подавляя активность геликазы.

Показано, что препарат значительно снижает вирусную нагрузку более чем в 1000 раз в культуре клеток, инфицированных SARS-CoV-2. Опыты на сирийских хомяках показали, что RBC снижает вирусную нагрузку примерно в сто раз как в верхних, так и в нижних дыхательных путях и смягчает вирус-ассоциированную пневмонию. Он значительно уменьшает уровень основных провоспалительных цитокинов и хемокинов в тяжелых случаях COVID-19 у зараженных животных.

RBC проявляет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности 975 (чем больше число, тем безопаснее лекарство), по сравнению с ремдесивиром, другим потенциальным препаратом против коронавируса, который имеет низкий индекс селективности 129.

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